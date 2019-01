'Autódromo de Antioquia es pertinente, pero no prioritario': Pelaéz

Fortalecer programas de educación en política de Género o de Juventud o financiar el Plan de alimentación y transporte escolar en el departamento son las propuestas del diputado por el Polo Democrático, Luis Peláez, para invertir el dinero que el gobernador Luis Pérez Gutiérrez planea disponer para la construcción de un autódromo.



Según Indeportes, el costo total del proyecto será de 119.000 millones de pesos de los que 40.000 ya fueron asignados a la institución encargada de su construcción.

De ese presupuesto ya fueron invertidos unos 3.000 millones en diseños y estudios técnicos.

“La idea de construir un autódromo no es mala. El problema es que en el predio en el que quieren construirlo hay una discusión jurídica”, así explica Peláez el mayor lío que podría tener la construcción del parque a motor.



Problema que también afecta otro proyecto del mandatario departamental, el parque metropolitano o Central Park, como lo llama Pérez. Se trata de un espacio público ubicado en el lote Tulio Ospina del municipio de Bello que cuenta con unas 56 hectáreas para la construcción.

La discusión jurídica a la que hace referencia el diputado opositor es un litigio que un grupo de propietarios del Parqueadero y servicios Bellavista, ubicado en la zona del proyecto, tiene con la Administración Departamental por definir a quién pertenecen las cuatro hectáreas de tierra en las que funciona el parqueadero en el que trabajan unas 200 personas.



El mandatario antioqueño ha manifestado en repetidas ocasiones que el lote en cuestión pertenece a la gobernación y que los propietarios del parqueadero son invasores. Algo que los cuatro propietarios desmienten explicando que el terreno desde hace más de 25 años viene en un proceso de posesión.



El 4 de septiembre de 2013 el Tribunal Superior de Medellín expidió una sentencia en la que determinó que ninguna de las partes dio información suficiente que avale su supuesta pertenencia.

Sin embargo, el gobernador ha declarado que el departamento ya tiene el 99 por ciento del lote Tulio Ospina.



“Luis Pérez quiere construir un autódromo por el simple hecho de dejar alguna obra y no por una necesidad, es simplemente por generar un ‘show’. Construir en un predio ajeno puede ser hasta peligroso para el mismo autódromo porque en un futuro puede haber alguna demanda que terminamos pagando todos por su afán”, argumentó Pelaéz, quien ha seguido de cerca el caso del parqueadero que está al frente de la cárcel Bellavista.



La gran duda que surge alrededor del parque a motor, y del parque metropolitano en general, es si las obras del proyecto, que ya tiene los diseños técnicos listos, podrá ser entregada por el gobernador al que le queda menos de un año de mandato.

Socializan el proyecto

PRESENTAN EL AUTÓDROMO DE ANTIOQUIA, EN LA REUNIÓN DE LA FIA, EN SAN PETERSBURGO, RUSIA.



Representantes de Automóvil Club de Colombia, FIA, los encargados de hacerlo. Complacido con el proyecto se manifiesta el máximo organismo del automovilismo mundial.https://t.co/htrOiI7UWm pic.twitter.com/sH3sXzOZnT — Indeportes Antioquia (@IndeportesAnt) 5 de diciembre de 2018

Por su parte, el diputado Peláez no cree que haya tiempo suficiente para que el gobernador pueda entregar terminado el autódromo. “El gobernador no va a terminar el proyecto porque le hacen falta muchos recursos. Los problemas jurídicos son bastantes, así que no le va a dar”, argumentó.



En la pasada asamblea de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), realizada la primera semana de diciembre, Alfredo Albornoz Guerrero y Ricardo Morales Rubio, gerente y presidente, respectivamente, de la organización Automóvil Club de Colombia asistieron como representantes del proyecto con el objetivo de socializar el plan de construcción del autódromo.

Los dirigentes buscaban así contactos para atraer posibles competencias de índole internacional y buscar que quieran realizar futuras carreras en Colombia.

Los representantes obtuvieron el respaldo de la comunidad internacional, además de recibir asesoría de la FIA en cuanto a aspectos técnicos y de seguridad para una pista que será única en el país.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el gerente de Indeportes Antioquia, pero no fue posible obtener una respuesta de parte del encargado de la entidad sobre la realidad y la actualidad del proyecto del parque a motor.



