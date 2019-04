Andrés Guerra, candidato del uribismo para la gobernación de Antioquia

"Feliz. Muy feliz. Así estoy por los resultados de hoy. Hace 4 años entré por la puerta de atrás, a 90 días de las elecciones y con un resultado que todos conocen. Pero pensando que era una campaña de dos tiempos. Hoy entro por la puerta grande de mi partido".



Así habló Andrés Guerra tras su designación como candidato del Centro Democrático para la gobernación de Antioquia, tras los resultados de la encuesta realizada por el partido político en la que participó con el diputado Wilson Gómez.

Resultado encuesta a la Gobernación de Antioquia @CeDemocratico

Andres Guerra 50.1%

Wilson Gómez 16%

Enfrentados a los demás candidatos, siempre gana el Partido. @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/lkhTHOrcyG — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) 12 de abril de 2019

Los resultados de dicho sondeo, realizado por la firma Invamer, fueron entregados este viernes 12 de abril en Medellín y que dejó a Guerra como vencedor con el 50,1 por ciento de los votos contra 16,3 por ciento que sacó Gómez. El resto no votaría por ninguno o lo haría en blanco.



Invamer realizó 1.008 encuestas en todo el departamento de las que el 60 por ciento dijo que votará en las próximas elecciones a gobernador.



Cabe recordar, que Guerra repite de manera consecutiva como candidato a la gobernación de Antioquia, después de que en las elecciones pasadas, el uribismo le quitara el aval a Liliana Rendón a poco más de la mitad de la campaña y se lo entregó a Guerra, lo que desató una polémica.



Al final, Guerra quedó en segundo lugar detrás de Luis Pérez.

43 meses esperando un lugar. Me preguntaron qué había sido lo más difícil durante este proceso y respondí: 'sostenerme en lo político sin poder, sin curul y sin cargo;con la fuerza del corazón' FACEBOOK

TWITTER

El candidato del uribismo, por ahora, competirá con Mauricio Tobón, exgerente del IDEA y quien va por firmas; Iván Mauricio Pérez, la ficha del fajardismo; Rodolfo Correa, de la Alianza Social Independiente (ASI) y muy probablemente contra Aníbal Gaviria, quien ha sonado mucho y aunque no lo ha hecho oficial, sería casi seguro que optaría por la gobernación.



Aclaró el candidato, que por decisión del partido no habrá consultas interpartidistas con otros partidos políticos.



Andrés Guerra hace parte de la conocida familia política antioqueña Guerra, encabezada por Bernardo Guerra Serna, líder político Liberal. Su hermano, Bernardo Alejandro Guerra es concejal de Medellín y su otro hermano, Federico Guerra, fue secretario de Productividad de Antioquia pero renunció para no afectar la candidatura de Andrés.



MEDELLÍN