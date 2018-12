'Todos somos víctimas de la guerra': Alejandra Borrero

‘Victus, la memoria’, la puesta en escena que logró reunir a 17 personas, entre víctimas civiles, militares y policías retirados; exguerrilleros de las Farc y del Eln, así como exintegrantes de las Auc, con el único objetivo de buscar la reconciliación, llegó a Medellín con dos únicas presentaciones. Este jueves es la última, en el teatro de la Universidad de Medellín, a las 6 p.m.

El proyecto artístico es dirigido por la actriz de cine, teatro y televisión Alejandra Borrero, reconocida por liderar campañas en temas de género y por su actuación en telenovelas como ‘El último matrimonio feliz’ o la ‘Ley del corazón’. Ella habló de su obra.

¿De dónde nace la idea de hacer ‘Victus’?

Nace de un coronel del Ejercito que se acerca a Casa E a decirme: “A mí me gustaría que usted trabajara con las víctimas militares, que de alguna manera son las que están más pérdidas en el imaginario de todos”. Me quedé pensando y le dije, hagámoslo, pero con todos y él en ese momento me dijo: “Los militares estamos listos para oír la verdad”.

Para la construcción de la memoria colectiva, lograron reunir en un mismo espacio a víctimas de 5 territorios que han hecho parte del conflicto armado colombiano. Foto: Cortesía Casa Ensamble

En varias ocasiones usted ha dicho que al inicio todos llegaron con miedo, ¿cómo lo vencieron?

Hay que trabajar a pesar del miedo. La primera pregunta que les hizo María Victoria Estrada, nuestra pedagoga, fue: ¿tienen miedo?, la respuesta de todos fue que sí, todos tenían una cara de pánico. Entonces ella les dijo: “Nosotros también tenemos miedo, ¡así que vamos a trabajar!”.



Lo mismo les digo yo a los espectadores: Vengan, dénse la oportunidad de mirar desde otro ángulo lo que sucedió en nuestro país y lo que nos pasó a todos.



Ojalá yo pudiera decir que ellos fueron las víctimas y nosotros no, pero la realidad es que todos los colombianos somos víctimas de esta guerra, hemos tenido menos oportunidades, menos posibilidades y menos de todo.

¿Cómo seleccionaron a las personas?

La Unidad de Víctimas, el Ejercito y la Agencia Colombiana para la Reincorporación (ACR) aportaron personas. Hicimos 60 entrevistas y realmente fue muy impresionante las historias que encontramos. Teníamos una hora para hablar con cada uno y hubo sesiones de seis horas, de mujeres y hombres que no podían dejar de hablar, simplemente porque alguien llegó a escuchar.

¿Cómo fue su experiencia como directora?

Solo conocerlos y romper los rótulos fue difícil, porque como cualquier otro colombiano, tenía prejuicios que todos hemos cultivado en la guerra. Lo que nos ha tocado oír y ver en las noticias es tan brutal que cada uno hizo un juicio de valor y decidió quiénes valían y quiénes no.



MARÍA ALEXANDRA GÓEZ

Redacción ADN

Medellín