Abril, el mes más violento de los últimos 5 años en Medellín

Para recordar la última vez que la ciudad registró más de 70 homicidios en un mes hay que remontarse hasta junio del 2014, cuando registraron 80 casos.



Desde entonces, los meses más violentos por año fueron: junio del 2015 (52 casos), junio del 2016 (58 casos), julio del 2017 (61 casos), junio del 2018 (67 casos) y abril del 2019 (71 casos). Este último registro, no solo es ahora el mes más violento en casi 5 años, sino que continúa la tendencia de superar los registros, mes a mes, del año pasado.

Entre enero y abril de este año fueron asesinadas 231 personas en la capital de Antioquia, un incremento del 25 por ciento en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado que se traducen en 14 casos más.



Más preocupante aún, es que aunque de esas 231 personas, 15 son mujeres, este número superó los 11 casos que hubo en 2018 (45 por ciento de incremento).¿Qué está pasando? Y es que parece que a la par que aumentan las capturas de cabecillas (135) e integrantes (3.300) también lo hacen los muertos en las calles lo que ha hecho que se cuestione la estrategia de seguridad del alcalde Federico Gutiérrez.

Fernando Quijano, presidente de Corpades y experto en conflicto, manifestó que la estrategia de captura, decomiso y control no ha funcionado pues no se ha podido pasar a la etapa de desmantelamiento de las estructuras criminales.



“Lo único que está haciendo es capturar, y aunque es algo que se debe hacer, solo está generando un proceso de transformación y de cambio del crimen, que parece que está mostrando más poder y que la confrontación va a pasar de guerra fría a guerra caliente”, opinó Quijano.



Añadió el analista, que desde Corpades han sido respetuosos con la estrategia de la actual administración, pero a falta de ocho meses de terminar el periodo de gobierno, dicha estrategia no se transformó por lo que los resultados en materia de homicidios demuestran que no funcionó.



“Se necesita una estrategia de seguridad que base todo en sometimiento a la justicia, presencia real del estado y que desmantele a las organizaciones delincuenciales. De lo contrario se estaría haciendo lo mismo de siempre”, expresó Quijano.

