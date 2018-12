A prisión, por secuestrar a comerciante en Antioquia y venderla al Eln

Un juez impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario en contra de cinco hombres, como presuntos integrantes de la estructura delincuencial los 'Hechiceros', señalada del secuestro de la comerciante Diana Toro Vélez, el pasado 27 de septiembre, en Amagá (Antioquia).

Estos hombres fueron capturados, con dos mujeres más, este miércoles 12 de diciembre y conducidos al Palacio de Justicia de Medellín para las audiencias correspondientes.



La red criminal los 'Hechiceros' es señalada por las autoridades de raptar a la mujer, cuando se disponía a ingresar a su vivienda, en compañía de sus hijos. El mismo día del secuestro, la víctima fue trasladada en su propio vehículo hasta el departamento de Chocó, donde fue vendida al Eln por un millonario monto. El carro fue encontrado después en el río Atrato.



A cuatro de los presuntos responsables del hecho se les imputaron cargos por los delitos de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple, concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y hurto calificado. Todos se allanaron a los cargos.

Los investigadores establecieron que 10 días antes del secuestro de la comerciante, los 'Hechiceros' secuestraron a otra mujer, quien logró saltar del vehículo donde la llevaban cautiva FACEBOOK

TWITTER

También fue asegurado otro hombre a quien no se le imputó el delito de secuestro simple y decidió no aceptar los cargos.



Asimismo, el juez impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio a una mujer que también formaría parte de la estructura, por el delito de concierto para delinquir con fines de secuestro. Otra mujer fue afectada con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, por el punible de omisión de denuncia. Ambas se allanaron.



Entre los investigados está, según las autoridades, el cabecilla principal de la estructura, conocido como alias Libardo y se trata de establecer si fue él quien hizo el contacto con miembros del Eln para venderles a la víctima por la suma de 48 millones de pesos, los cuales fueron repartidos entre los miembros de la estructura criminal.

"Los investigadores establecieron que 10 días antes del secuestro de la comerciante, los 'Hechiceros' secuestraron a otra mujer, quien logró saltar del vehículo donde la llevaban cautiva. Este hecho ocurrió en el corregimiento Bolombolo del municipio de Fredonia y la víctima reconoció a varios de los secuestradores", indicó el ente acusador en un informe.



En las interceptaciones telefónicas logradas durante la investigación, la Policía judicial estableció que los presuntos delincuentes utilizaban palabras relacionadas con temas de hechicería para no despertar sospechas, tales como 'conjuros', para referirse a los secuestros, o 'brebajes', para informar que ya tenía listas las sustancias para adormecer a sus víctimas.



MEDELLÍN