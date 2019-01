127 presos con casa por cárcel en Medellín no estaban en sus hogares

El secretario de Seguridad, Andrés Tobón, reveló que tras una investigación realizada a finales del año pasado a 300 personas condenadas por homicidio a casa por cárcel, el 46 por ciento no se encontró en el lugar donde lo remitió el respectivo juez. Es decir, 127 personas que están condenadas, y no sindicadas.



“Se hace un llamado muy importante a la rama judicial, que ya emitió a cada uno de los juzgados donde estas personas están purgando sus penas, un concepto para que se les revoque esta medida domiciliaria pues se comprobó que no la estaban cumpliendo”, dijo Tobón

Si bien el secretario expresó que la medida de casa por cárcel está dentro de la Ley, criticó que después de que la Policía y la Fiscalía hacen su trabajo de comprobar que estas personas cometieron homicidio “no solamente se van para la casa, sino que se escapan y habitan en la calle como si no existiera ningún tipo de justicia en el escenario colombiano”. Por eso, enfatizó en que se les revoque la medida y sean enviados a centros penitenciarios.



Aclaró Tobón que no se tiene el dato de si estas personas son reincidentes, pero sí expresó su preocupación que esto ocurra con el tema de homicidios, que es el crimen más doloso.

No solamente se van para la casa, sino que se escapan y habitan en la calle como si no existiera ningún tipo de justicia FACEBOOK

TWITTER

Más homicidios en 2018

De otro lado, el secretario indicó que una vez cruzada la información entre Fiscalía, Medicina Legal y Policía, el total de homicidios en la capital antioqueña el año pasado fue de 632 y no 626 como se dijo inicialmente.



“Es un aumento del 8 por ciento con lo que se había indicado. De esos, el 70 por ciento se cometieron con arma de fuego y están vinculados a redes criminales. El 21 por ciento fueron con arma blanca y el resto en otras modalidades”, puntualizó Tobón.



MEDELLÍN