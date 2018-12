Lo que se sabe sobre la masacre de seis personas en Mapiripán, Meta

Seis personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Mapiripán, al sur del Meta, en límites con el departamento de Guaviare. La información fue confirmada por la fuerza pública que se desplazó hasta la finca Bahía Celeste, donde los pobladores informaron que había ocurrido la masacre.

En una casa abandonada, sin paredes, estaban los cuerpos de las seis personas, boca abajo cómo si hubieran sido ultimados en estado de indefensión.



Esa fue la descripción que le hizo al comandante de la Séptima Brigada del Ejército, general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, la persona que hacia las 4:20 de la madrugada de este martes llegó hasta una zona entre las veredas de San Luis y La Realidad, donde se produjo la múltiple matanza de la que también sería víctima un menor de edad.

La persona que guió a los uniformados del Ejército y al personal de Policía Judicial hasta el lugar les expresó que las personas que murieron no son de la región y que los posibles autores de la masacre hacen parte de la delincuencia común.



No obstante, el general Fuentes Sandoval señaló que esa zona es un corredor de tránsito del narcotráfico desde el Guaviare hacia la frontera con Venezuela donde hacen presencia 'Los puntilleros' del Bloque Meta, que han sido golpeados en forma permanente y que han pasado de tener 600 hombres, hace dos años, a menos de cien. según manifestó el uniformado.



Sandoval añadió en declaraciones a medios locales que en esa zona no han detectado cultivos de coca, pero si laboratorios de clorhidrato de cocaína, de los cuales han destruido seis en los dos últimos años y que la masacre podría tener motivaciones por conflictos relacionados con el comercio de pasta base de coca.



Hasta el momento no se conocen las identidades de las seis personas asesinadas y tampoco hay claridad sobre si hacen parte de una misma familia. Se espera que el personal de Policía Judicial que hace los levantamientos de los cuerpos aporte mayor información.



En Mapiripán y en Puerto Concordia también hacen presencia disidencias de las Farc, como lo expresó el secretario de Gobierno del Meta, Gerardo León Mancera, quien anunció que en las siguientes horas se cumplirá un consejo de seguridad en Mapiripán donde serán escuchados los habitantes de esa zona, las autoridades militares y donde se pedirá mayor presencia de la fuerza pública.



Por su parte, el presidente Iván Duque envió un mensaje de rechazo contra el acto violento. "Condenamos el asesinato de seis personas en Mapiripán, Meta. He dado instrucción al Cdte. @FuerzasMilCol, Gral. Luis Fernando Navarro, para que viaje de inmediato a la zona y realice un Consejo de Seguridad, con el fin de adelantar las acciones que permitan esclarecer los hechos", dijo a través de su cuenta de Twitter.

Condenamos el asesinato de seis personas en Mapiripán, Meta. He dado instrucción al Cdte. @FuerzasMilCol, Gral. Luis Fernando Navarro, para que viaje de inmediato a la zona y realice un Consejo de Seguridad, con el fin de adelantar las acciones que permitan esclarecer los hechos. — Iván Duque (@IvanDuque) 18 de diciembre de 2018

VILLAVICENCIO