Noticias que parecían inocentadas, pero no lo fueron

Marduk

"Satánica banda MARDUK no es bienvenida en Colombia. No permitiremos que se presenten aquí. ¡FUERA!", con este trino del concejal Marco Fidel Ramírez empezó la polémica por la presentación de la banda de metal sueca Marduk en Bogotá, que al final no se llevó a cabo por el incumpliento en la ley de el establecimiento en el que se presentarían.