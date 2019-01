Superación de excombatientes, los mejores del sur oriente colombiano

Cuando Jordan Stiven Aguilar tenía 15 años, un comandante de las Farc lo convenció para que ingresara a las filas de la guerrilla en Guaviare con la promesa de que iba a conocer a su mamá, no obstante antes de poder verla la asesinaron.

Ariel Beltrán hizo parte del esquema de seguridad del temido jefe guerrillero ‘Mono Jojoy’ y en un bombardeo vio morir a 18 de los 22 compañeros del grupo de seguridad que se encargaba de cuidaban al abatido exjefe guerrillero.



Los dos acaban de recibir reconocimientos en la Noche de los Mejores 2018 por parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) del suroriente colombiano.



Jordan recibió la distinción al mejor en educación por su buen desempeño académico en la técnica profesional que adelanta en el Sena y porque aplica sus conocimientos adquiridos en la empresa petrolera donde trabaja y es un excelente ejemplo de resiliencia.



A Ariel la ARN le reconoció su trabajo con la ciudadanía por el acompañamiento que hace de sus colegas excombatientes en proceso de reincorporación y con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) adelanta un trabajo comunitario en el barrio El Delirio, en Villavicencio.

El grupo de excombatintes a quienes la ANR les hizo reconocimientos en la Noche de los Mejores 2018 del suoriente colombiano. Foto: Cortesía ANR

Jordan en las Farc



Jordán nació en Villavicencio pero se crío con los bisabuelos en el caserío en Guaviare, alejado de sus padres. Cuando tenía 8 años apareció el papá y lo llevó a vivir a la capital del Meta, pero no tuvieron una buena relación y por eso regresó al campo.



A los 15 años llegaron los guerrilleros liderados por ‘Caresanto’, a convencerlo para que ingresara a las Farc, incluso le propuso hacer un intercambio por la mamá que era miliciana. Jordán no quería perder su libertad pero la insistencia del guerrillero y la idea de conocer a su madre lo llevaron a las filas de esa guerrilla.



Pero lo más doloroso es que Jordán no pudo ver la mamá. “Me la arrebataron cuando llegaba a conocerla. No me la quisieron dejar ver. Ella era miliciana y la iban a soltar. Después, un muchacho me contó que la había matado. En ese momento quedé vacío, sentí como si hubieran llevado un pedazo del alma y lloré como un niño. Nunca la conocí para haberle preguntado los motivos de dejarme solo”, dice.



“Eso me dio muy duro, me desmoralicé por completo. Aguanté cinco años en las filas de la guerrilla. Hubo la oportunidad y me volé en el 2004. Corrí desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, descansaba por raticos. Salí a la base de La Macarena (Meta) con el temor porque le inculcan a uno un miedo muy tremendo, tenía miedo de entregarme”.



Ariel en las Farc



Ariel nació en Uribe (Meta) donde vivió y curso hasta noveno grado, pero por falta de oportunidades, cuando cumplió 16 años, se desplazó al departamento de Guaviare en el apogeo de la coca y de los raspachines.



Las marchas cocaleras y las incursiones de los paramilitares con las masacres de Mapiripán y Puerto Alvira, entre los años 1996 y 1997, sostiene, marcaron su vida.

A Ariel Bentrán, el más bajito recibe el reconocimiento de la ARN por su trabajo con la ciudadanía por el acompañamiento que hace de sus colegas excombatientes. Foto: Cortesía ANR