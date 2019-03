‘Hemos tenido dificultades con el San Jorge, lo reconozco’, Gobernador

El gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, es el presidente de la junta directiva del Hospital San Jorge de Pereira, el principal centro médico de este departamento y que está en el ‘ojo del huracán’ por cuenta de un informe de la Superintendencia de Salud, que reveló hace una semana, en exclusiva, EL TIEMPO.

Salazar ha salido a responder por la situación del hospital señalando que “desde la junta directiva hemos estado muy pendientes” y señalando que se trata de “ajustar tornillos en la administración del hospital”.



Además, ha señalado que el San Jorge es uno de los 12 hospitales que la Contraloría y la Superintendencia Nacional de Salud escogieron para realizar un control excepcional y que los resultados de la intervención de estas entidades servirá para que el hospital preste un mejor servicio y corrija los errores.

Sin embargo, el gobernante reitera que las deudas que las EPS (135 mil millones de pesos) tienen con el San Jorge explican en buena parte su actual coyuntura.



Este medio le hizo unas pregunta a Salazar acerca de la situación del Hospital San Jorge, más allá del informe de la Superintendencia, que da cuenta de hallazgos asistenciales como medicamentos vencidos, reutilización de insumos médicos y prestación de servicios sin contar con el requisito de la habilitación. Además, de su complicada situación financiera.

Las deudas de las EPS son con todos los hospitales del país. Las que tienen con el San Jorge no pueden ser excusa para que quizás haya malos manejos...



Eso es diferente, claro. Una cosa es que no nos paguen las EPS y otra que haya malos manejos administrativos. Aquí (en la Gobernación de Risaralda), en noviembre del año pasado, remitimos unas quejas nos llegaron a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía para que ellos investiguen.



Gobernador, este es el último año de su mandato. ¿Se le salió de las manos el Hospital San Jorge?



No, yo creo que no. Hemos tenido dificultades con el San Jorge, lo tengo que reconocer. Hemos estado, desde la junta directiva, tratando de donde vemos que hay problemas, corregirlos.



El final del año pasado fue difícil porque no había dinero para el funcionamiento del hospital. Hicimos gestiones con EPS para que les llegará dinero al San Pedro y San Pablo (el hospital de La Virginia), al Mental, al Santa Mónica (de Dosquebradas) y al San Jorge de Pereira. Y con esos dineros terminaron de funcionar (en el 2018).



Hay un punto que reveló EL TIEMPO: la contratación en el San Jorge. ¿Usted ha estado pendiente de eso?



Claro, hemos estado pendientes. Hay un plan de austeridad que la junta directiva la pidió a la gerente, que desde mediados de año comenzó a implementarse y ahí están las cifras de cuanto lograron bajar en gastos. Este año la meta es mucho más grande.



Pero prácticamente todo lo que recibe el hospital (5.400 millones de pesos) se va en nómina...



El problema es este: el hospital factura 10 mil millones de pesos y nos pagan 5 mil. Las deudas de las EPS siguen creciendo. Debemos revisar que esa plata se va en funcionamiento.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

PEREIRA