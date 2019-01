Villavicencio lleva siete meses en emergencia y ahora tiene menos agua

Siete meses y quince días se completan este jueves 10 de enero desde que el 80 por ciento de los usuarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV) no pueden disponer del servicio de agua las 24 horas del día por los siete daños que sufrió el principal sistema de abastecimiento por los deslizamientos y avalanchas del 12 de mayo y el 26 de agosto pasados.

Aun no hay definida una fecha para el restablecimiento del servicio desde quebrada Honda, la principal fuente de agua, que provee a la ciudad de 1.600 litros por segundo y la fuerte temporada seca, impulsada por el fenómeno de ‘El Niño’, provocó que la EAAV no pueda disponer de una de las tres fuentes de agua que estaban atendiendo la emergencia con 1.200 litros por segundo, lo que ha reducido ese recurso a 1.000 litros.



La escasez de agua se sintió con rigor en la ciudad el pasado 31 de diciembre cuando de las fuentes altas ya no se pudieron tomar los 200 litros por segundo porque se disminuyó considerablemente el caudal del caño Buque y otras quebradas cercanas, además porque el fuerte calor y la gran afluencia de turistas a la ciudad aumentó el consumo del líquido, explicó el gerente de la EAAV, Jaime Jiménez Garavito.



El funcionario confía que los 1.000 litros por segundo con que cuenta actualmente la empresa, desde las plantas de Bavaria y Puente Abadía, para distribuir el servicio por turnos a la ciudad permitan seguir atendiendo la emergencia mientras se restablece el servicio desde quebrada Honda, así como con carro tanques.



Daños y arreglos



El gerente de la EAAV recordó los daños provocados a los largo de los más de 15 kilómetros que tiene la tubería de 33 pulgadas del acueducto, desde la bocatoma de quebrada Honda hasta la planta de tratamiento de La Esmeralda.



El 12 de mayo se produjo el corte el servicio tras los daños provocados por un deslizamiento en el sitio La Garganta, a pocos metros de la bocatoma en quebrada Honda, y el 26 de agosto las fuertes lluvias provocaron daños en la bocatoma y en los sitios Puente Azul, Carlos Julio, Acuario, Castrillo y La Ye.



Hasta el momento se ha podido recuperar la bocatoma, que ya podría entrar en servicio, aun cuando a su alrededor hay que construir unos muros de protección.

En el sitio La Garganta se hizo un contrato por 3.800 millones de pesos y por vía área se contó con el apoyo de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía y se contrató un helicóptero durante dos días para trasladar los materiales, unas cien toneladas en su mayoría tubería, hasta una zona de la montaña cercana al daño y otros materiales se llevaron con mulas de carga.

Por vía aérea tuvieron que transportar el material para reparar el tramo de la tubería que daño un derrumbe el 12 de mayo pasado. Foto: Cortesía Empresa de Acueducto de Villavicencio

Allí ya están terminado de construir las bases y los anclajes para extender dos viaductos que atraviesan la quebrada y sobre ellos se instalará 150 metros de tubería y se espera que antes de 16 de febrero concluir esas obras.



En el sitio Punto Azul en la desembocadura de quebrada Honda al río Guatiquía en invierno no se podían adelantar obras y se espera que ahora, en el verano, en tres días los operarios de la EAAV arreglen este daño.



Para hacer los arreglos en los sitios Carlos Julio, Acuario y Acuarios, la Empresa de Servicios Públicos del Meta (Edesa) suscribió un contrato por 5.765 millones de pesos y reporta un avance físico del 45,38 por ciento.



En el sector ‘Carlos Julio’ ya se construyeron los gaviones y estructuras de contención y se iniciarán trabajos de soldadura, para la instalación de 121 metros lineales de tubería.



En el sector ‘Castrillo’, dice el gerente de Edesa, Orlando Guzmán, se adelantará la construcción de jarillones, armado de gaviones y actividades preliminares, pero de vital importancia para poder iniciar la construcción del muro de contención, que servirá de apoyo y protección de los 24 metros lineales de tubería de aducción a reponer en este tramo.



En el tramo ‘Acuarios’, ya se hizo el levantamiento topográfico y limpieza del sector, se adelantan las tareas de compra para el suministro y posterior instalación de los accesorios necesarios en este punto.



En el sitio La Ye, al lado de la vía de Puente Abadía se presentó un desplazamiento de ladera que averió parte de la tubería y el arreglo lo hará al EAAV y tardará unos 15 días.



El gerente de la EAAV sostiene que la mayoría de reparaciones estarán listas para mediados o finales de febrero, pero en el Castrillo aún no se tiene fecha definitiva de reparación porque apenas acaban de terminar el diagnóstico absoluto de los daños.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1