Conmovedora despedida al cadete Felipe Manjarrez en Acacías

Gran presencia de ciudadanos y autoridades acompañaron este lunes en la tarde en Acacaías (Meta) a la familia del cadete voleibolista Juan Felipe Manjarrez Contreras, que falleció en el atentado de la Escuela de Policía de Bogotá.

Los oficios religiosos celebrados por varios párrocos asistieron la gobernadora Marcela Amaya, el jefe de Planeación de la Policía Nacional, general Ramiro Alberto Riveros y el alcalde de Acacías, Víctor Orlando Gutiérrez.



En Acacías se sintió que la gente estaba muy compungida porque Juan Felipe era una persona muy reconocida por su trayectoria como deportista de voleibol, contó uno de los asistentes a la celebración religiosa, que concluyó con un homenaje militar que le tributaron sus compañeros de la Policía.



Previo a la ceremonia Jessica, la hermana mayor de Juan Felipe, recordó que a ella le gustaba salir del colegio en Acacías para ir corriendo a la casa a ver a su hermanito, a quien le gustaba ver Cartoon Network en televisión, jugar Nintendo, montar en bicicleta y jugar fútbol.



Ella, que hoy tiene 32 años, lo ayudó a criar y lo vio crecer de cerca junto a sus dos hermanos Nicolás y Santiago, de 18 y 15 años, por las ocupaciones de sus padres. Su mamá es docente en Vista Hermosa, una población a 118 kilómetros de Acacías y a más de dos horas de recorrido en vehículo, y su padre labora en empresas petroleras.



Tenía 22 años, nació en Granada el 15 de octubre de 1996, todos sus estudios los hizo en el Colegio San Domingo Sabio de ese municipio metense. Su hermana recuerda que la afición por el voleibol comenzó en sexo grado y el último año lo becaron por ser deportista.



Heilen Hinestroza, técnico de voleibol del Meta, cuenta que lo conoció en el año 2012 en la preselección departamental con miras a la participación de un infantil en Medellín.

Las autoridades del departamento acompañaron a la familia de Juan Felipe Manjarez en las exequias. Foto: Cortesía Gobernación del Meta

“Era un muchacho muy disciplinado, creativo, surdo, en cualquier jugada sorprendía a sus rivales y a las órdenes que le dábamos, era muy audaz”, recuerda su técnico.

Lo dirigió durante un año, luego pasó a jugar vóley playa, donde también le fue muy bien representando a Colombia en un torneo en Perú y quedó campeón de la Sub 21, dice Hinestroza. Su hermana sostiene que por el deporte Felipe conoció Perú, República Dominicana y Argentina.



El entrenador dice que por su rendimiento académico y deportivo lo recomendó junta a Jonathan Suescún con otros cuatro deportistas de Meta y Casanare ante el profesor de la Escuela General Santander que lo contactó para pedirle que le recomendara unos muchachos que refuercen a las fuerzas armadas en juegos nacionales.



Solo aceptaron a Felipe y Jonathan porque los otros tenían alguna dificultad física. Los dos no tenían los recursos para entrar a hacer el curso y entraron becados.



Ellos se conocieron por el voleibol, jugaron campeonatos en Villavicencio y Acacías, con la selección Meta. Ellos habían quedado campeones en inter escuelas en agosto pasado y el entrenador me dijo que eran unos muchachos muy decentes y trabajadores.



Jessica añade: “Mi hermano era el factor importante de la familia, era el ejemplo a seguir, nos sentíamos muy orgullosos de él porque siempre nos llamaba y nos decía ganamos, me condecoraron, me dieron una medalla”.



