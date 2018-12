Déjese sorprender por La Guajira

En el extremo norte del país, en la región Caribe, se encuentra uno de los rincones y destinos más atractivos de Colombia, La Guajira sorprendente, una región llena de historias ancestrales, cultura, minerales, música, biodiversidad, paisajes inolvidables, y con gente alegre, amable y dispuesta a atender a visitantes de cualquier lugar del mundo.

La Guajira promete convertirse en uno de los destinos turísticos más apetecidos para los viajeros en esta temporada de fin de año y durante todo el 2019. El itinerario, puede incluir las sorprendentes playas del mar Caribe en Riohacha, Palomino o el Cabo de la Vela; arena dorada, aguas turquesas y grandes olas, en sitios como El Pilón de Azúcar o el Ojo de Agua, o ríos de aguas cristalinas como El Jerez y los balnearios naturales de los ríos Mingueo, Ancho y Claro en Dibulla. En este municipio, además, se puede disfrutar de caminatas en las estribaciones de la Sierra Nevada y compartir con indígenas kogui.



Otra opción, es sumergirse en las aguas del río Ranchería en Fonseca y disfrutar de un paseo de olla que incluya el tradicional sancocho trifásico. Luego visitar la Reserva Forestal de Montes de Oca, entre Maicao y Albania, que alberga más de 160 especies de aves o el Santuario de Fauna y Flora los Flamencos en Riohacha, donde el vuelo de cientos de flamencos rosados enamorará a sus visitantes. También es posible contemplar majestuosos atardeceres en Punta Gallinas, y disfrutar de la tranquilidad de numerosas playas vírgenes como Bahía Honda y Bahía Hondita, al igual que desde las dunas de Taroa, con altos montículos de arena dorada al lado del mar Caribe que generan un contraste de colores entre el azul del mar, lo dorado de la arena y el verde de la vegetación circundante.

Todas estas opciones hacen parte de la nueva campaña Guajira Sorprendente, liderada por Cerrejón con el apoyo de la Gobernación de La Guajira y la participación de las alcaldías de los 15 municipios. Con más de 50 horas de grabación y 62 entrevistas realizadas, la campaña cuenta con 15 videos, uno de cada municipio guajiro, con los que se busca posicionar esta región como una de las más atractivas del país.



El evento de lanzamiento oficial de la campaña, realizado el miércoles en la Plaza José Prudencio Padilla de Riohacha, contó con la asistencia de más de 300 personas y más de 90 niños y jóvenes en tarima, pertenecientes a la Orquesta Sinfónica Cerrejón y al grupo de danza de la Fundación Tierra de Cantores de Fonseca, quienes hicieron un recorrido por medio de música y bailes a través de las tradiciones guajiras.



Los videos que componen la campaña destacan también las numerosas actividades que se pueden realizar en el departamento, incluyendo la práctica de deportes extremos como el tubing (navegar río abajo en un neumático) y el surf en Dibulla, el ciclomontañismo en Fonseca entre las estribaciones de la Sierra Nevada, y la práctica de kitesurf en el Cabo de La Vela o en el Valle de Los Cangrejos en Riohacha, reconocidos a nivel mundial por sus potentes vientos.

En el transcurso de la ruta guajira, el visitante será seducido por la deliciosa gastronomía, y no podrá perder la oportunidad de probar platos autóctonos como las almojábanas de queso en Hatonuevo, cocinadas en hornos de piedra, las arepas de queso en Cuatro Vías, la langosta en el Cabo, el arroz de camarón en Manaure, la comida árabe en Maicao, el tradicional friche (chivo frito) en Uribia, el pescado frito o sudado, la cazuela de mariscos en diferentes municipios, y postres como el dulce de leche y los queques de coco.



También, La Guajira ofrece la posibilidad de disfrutar del cuarto arte, la música, recorriendo la tierra de los acordeones, sus versos y canciones. Visitar La Junta en San Juan y tomarse una foto en la “ventana marroncita” de Diomedes Díaz, recorrer Urumita, conocida en el mundo por la canción ‘La Gota Fría’ de Carlos Vives, y descubrir Villanueva, cuna del vallenato en la región, son programas que no se pueden dejar de hacer.

Asimismo, se debe incluir en el recorrido una parada para conocer la riqueza mineral de las salinas de Manaure y los municipios de Albania, Hatonuevo y Barrancas, conocidos por su tradición minera. Los visitantes podrán realizar un recorrido por Cerrejón, una de las principales minas de carbón en el mundo, y asistir a su Centro de Visitantes para conocer sobre el proceso minero, su historia, operación y áreas rehabilitadas, en donde pocos podrían imaginar que existió minería a cielo abierto solo hace un par de años atrás. En Barrancas se podrá contemplar el camión minero expuesto más grande de Colombia.



En La Guajira encontrará diversas cadenas hoteleras para el descanso y disfrute lleno de confort como lo es el hotel Waya Guajira en Albania, primero de cuatro estrellas en la región con certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).



Finalmente, durante todo el recorrido de esta ruta, el visitante podrá vivir una experiencia inolvidable con las comunidades wayuu y realizar recorridos a las rancherías donde habitan, para conocer de cerca su cultura y tradiciones ancestrales, como sus reconocidas artesanías, gastronomía y bailes típicos.

Guajira Sorprendente es una campaña de Cerrejón y la Gobernación de La Guajira para dar a conocer esta maravillosa región. Vívala y disfrútela.Conozca esta campaña en www.guajirasorprendente.com