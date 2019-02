A pocas horas de iniciar la contrarreloj el campeón no estaba inscrito

Una caída, que le ocasionó un golpe en la rodilla, a 48 horas de la etapa contrarreloj del Campeonato Nacional de ruta, por poco priva al ciclista del equipo Education First Daniel Martínez (Cundinamarca) de ganar la medalla de oro este viernes en Villavicencio.

“Antier tuve un accidente entrenando, me golpeé bastante fuerte la rodilla y no sabía si correr, finalmente se tomó la decisión ayer en la tarde, pero no estaba inscrito y a las diez de la noche estaba llamando para saber si tenía número para correr y esta mañana todo finalmente se resolvió”, contó el pedalista al terminar la etapa.



Martínez señaló que es un orgullo muy importante haberles ganado a Miguel Ángel López, de Astana (Boyacá), medalla de plata, y Egan Bernal, de Sky (Cundinamarca), medalla de bronce, y “llevar el tricolor en el pecho a Europa es bastante importante para mí y para el equipo”.



Miguel Ángel López expresó que estuvo trabajando muy fuerte y que ha dado un paso muy importante al haber hecho podio en esta modalidad. Del recorrido dijo que al comienzo tenía una parte muy fácil, la zona llana, pero que genera mucho desgaste por el calor, y el final, los últimos tres kilómetro de subida es demasiada dura, dijo.

Daniel Martínez a pocos metros de pasar la meta en Villavicencio para consagrarse como campeón nacional de ruta. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

El tercero en el podio, Egan Bernal, expresó que las sensaciones fueron muy buenas, me ganaron dos grandes corredores como Martínez que hay que mirar más en esta prueba. Y “la verdad no pueda estar triste o enojado porque me sentí muy bien”.



Afirmó que en la última subida tuvo la satisfacción de ver a su familia, el papá, la mamá y el hermanito, corriendo y animándome”. Con su hermanito se fundió en un eterno abrazo al final de la prueba. “Esto es algo muy especial, porque siempre me ven entrenar pero no correr y eso algo especial para mí”, confesó Bernal.



Daniel Martínez hizo 35 minutos 41 segundos en la meta, Miguel López llegó a 35 segundos y Egan Bernal a 1 minuto y 29 segundos.



Este sábado 2 de febrero se llevarán a cabo las pruebas de fondo para damas, de 116 kilómetros, entre Puerto López y Villavicencio, y hombres sub-23, de 217 kilómetros, entre Puerto Gaitán y Villavicencio.



El final para las dos categorías tendrá el mismo en subida de la contrarreloj en el barrio Galán en Villavicencio, al igual que para los pedalistas élite, en la prueba del domingo.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1