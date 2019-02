Volvió a reactivarse fuego en Montañitas

Los fuertes vientos que se presentan a esta hora activaron algunos puntos calientes en el sector de Montañitas, en la vía al mar, donde ayer a las 3:00 p.m. se generó un incendio forestal.

Los bomberos de Cali esperaban la llegada del Bambi Bucket de la Fuerza Aérea para liquidar los puntos calientes y evitar que volviera a prenderse la montaña, pero solo hizo una descarga y se fue.



Los vientos hicieron que algunos de esos puntos se activaran y la montaña ha vuelto a arder y las unidades bomberiles resultan insuficientes para combatir el fuego. Trabajan desde ayer.



El comandante de los Bomberos Voluntarios de Cali, Roberto Duque, dijo que cuenta con 60 unidades y 12 vehículos de logística para combatir el fuego que ya ha consumido 48 hectáreas.



La tarea no ha sido fácil, no hay vías de acceso así que el personal debe caminar; hay mucha roca suelta, lo que dificulta aún más la labor de los bomberos y los vientos no ayudan.