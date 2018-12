Paramédico evita que hombre se tire desde un puente en Cali

El movimiento no podía fallar porque un hombre estaba a punto de dejarse caer desde un puente en una autopista del oriente de la capital del Valle del Cauca.

En la tarde del sábado pasado se conoció en Cali la alerta sobre un hombre que había pasado las barandas en lo alto del puente de Los Mil Días, en inmediaciones del sector de 7 de Agosto, y que luego se paró en el borde de la estructura.



De acuerdo con autoridades, el hombre presentaba lesiones en sus muñecas y su intención era arrojarse de esa estructura de más de 15 metros de altura, en la calle 70, autopista Suroriental, con carrera 23.

Los conductores de carros y motocicletas fueron los primeros en pedirle que no se lanzara. Fueron los integrantes de una ambulancia de la Secretaría de Salud, adscrita al servicio de emergencias médicas de Cali, los que le salvaron la vida.



Del carro descendieron paramédicos. Uno de ellos, Richard Parra, se acercó tratando de no ser visto por el hombre que mostraba signos de cansancio y angustia. El paramédico, pegado a un camión, esperó.



No podía acercarse en forma brusca ni fallar porque podría generar nervios y llevarlo a una decisión fatal. En medio de pitos y calor, Parra aprovechó un pestañazo del hombre, dio un salto y lo agarró por la espalda.



Lo levantó sobre las barandas del puente y sacó del peligro al hombre que quedó exhausto sobre la calzada. El joven fue llevado al hospital Joaquín Paz Borrero, donde recibió atención psicológica.



Nelson Sinisterra, secretario de Salud de Cali, destacó la acción del paramédico y dijo que su acto enaltece la tarea que prestan a diario en la ciudad.



Parra, quien desde hace cinco años trabaja como paramédico en la empresa de ambulancias J1 de Cali, dice que solo quiere que ese acto sirva para que el recién salvado pueda recuperarse.



CALI.