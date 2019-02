Accidente en semáforo deja un motocilista muerto en Cali

En una carrera sin freno, un bus arrastró a un motociclista y se estrelló con un carro particular en la salida de Cali hacia Buenaventura.



Hasta ahora, las causas del accidente no se han determinado, aunque no se descarta una falla mecánica.

A las 9:42 de la mañana del viernes, el movimiento de carros, motocicletas y otros vehículos era normal en la llamada Portada al Mar, inmediaciones de los barrios La Arboleda y Terrón Colorado. Los vehículos estaban, aparentemente, estacionados en un semáforo.



De un momento a otro, de acuerdo con unas imágenes de un video que circula en redes, el bus se llevó por delante a un motociclista que se estaba adelantando a otro carro de servicio público.



El bus, relacionado con el transporte intermunicipal, arrastró al motociclista, que no alcanzó a sentir la llegada de ese vehículo. Luego fue a chocar con la parte traseta de un furgón.

El motociclista sufrió graves lesiones y quedó en el asfalto. Fue llevado con graves lesiones a un centro asistencial. Dos pasajeros del bus también salieron con traumas o heridas..



Uno de los posibles móviles del accidente corresponde a una presunta falla mecánica en los frenos del carro, pero el caso está en investigación.



CALI.