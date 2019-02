Los otros escándalos por malversación de plata en hospital de Jamundí

No es la primera vez que hay escándalos que salpican a funcionarios del hospital Piloto de Jamundí, como el de ahora por un viaje en septiembre del año pasado a Punta Cana, en República Dominicana, para más de 70 empleados y con 238 millones de pesos, recursos que serían de esta institución.



Tampoco es la primera vez que surgen investigaciones judiciales contra algunos de sus exfuncionarios por presuntas irregularidades en manejos de dineros, como un proceso que cuestionó tres contratos en 2014 con una empresa fantasma y que ya tiene a una condenada con cuatro años de prisión, es decir, de 48 meses porque era la jefe del área financiera o de presupuesto del hospital Piloto en ese entonces.

De hecho, el anterior gerente de este centro asistencial, Rodolfo Argüelles Alarcón, se vio envuelto en un proceso judicial que terminó con una orden de captura en su contra porque no respondió hace seis años al llamado de las autoridades del Valle hasta que huyó del país y la Interpol emitió una circular roja.



El exgerente Argüelles finalmente fue apresado hace casi dos años y estaba en Madrid, en España, por lo cual, la Fiscalía siempre estuvo atenta a su traslado al Valle, donde cumple medida de aseguramiento en un centro penitenciario por orden del Juzgado 17 Penal Municipal con funciones de control de garantías. Dicha medida se estipuló el 4 de noviembre de 2016.

El exgerente sigue siendo investigado por supuestas irregularidades en la compra y suministros de equipos médicos para el hospital, a través de tres contratos por un total de 310.375.832 pesos. Una de las anomalías en esta contratación era que la firma contratista, Biocyte Scince, nunca existió. Según la Fiscalía, se trató de una empresa de papel.



"La empresa con la que se habrían firmado los contratos no existe en la dirección consignada y la persona que figura como representante legal es estilista de profesión (...)", informó el ente acusador.



De acuerdo con la Fiscalía, por esta contratación, "fue condenado en audiencia de preacuerdo, Jorge Iván Álvarez Bedoya, subgerente administrativo".



En este mismo proceso, se vincularon a otras dos exfuncionarias, una de las cuales, fue condenada a 48 meses de cárcel por el Juzgado 22 del Circuito de Cali. Se trata de María Graciela Ríos Díaz, quien estaba al frente del área financiera del centro asistencial, en ese 2014. Fue investigada por el delito de peculado por apropiación al expedir un certificado y registro de disponibilidad presupuestal



Sin embargo, dos años antes de esta contratación, los cuestionamientos ya giraban en torno al exgerente Argüelles, cuando dio por terminados 140 contratos de una planta de personal que, en esa época, estaba conformada por 66 funcionarios nombrados y 180 por prestación de servicios o contratistas.



Muchos de esos contratistas eran médicos de la Universidad del Valle y laboraron como especialistas con más de 10 años en el Piloto y quienes denunciaron, en ese entonces, ante la Contraloría del Valle del Cauca y la Procuraduría, esas nuevas contrataciones por personal que, según ellos, no tenían la suficiente experiencia. Esos despidos ocurrieron el 30 de junio de 2012. En la Contraloría dieron testimonio de que los cesantes fue artífices de la acreditación de calidad por parte de Icontec entre 2007 y 2010.



Así mismo, se indicó, por estos testimonios, que personas no idóneas habrían sido contratadas y que algunas habrían sido estilistas. Sin embargo, la Contraloría no se ha referido a estos cuestionamientos y ahora busca que se aclare lo del viaje a Punta Cana que desencadenó el actual escándalo en este municipio del sur del Valle del Cauca.



Un año después, en el 2013, la Personería de Jamundí intervino para investigar al exgerente Argüelles, al tiempo que trabajadores del hospital reclamaban pagos de salarios atrasados y decían que no había implementos médicos cuando fue un hospital que hace siete años llegó a tener superávit de alrededor de 1.600 millones de pesos.



En el 2015, la Alcaldía de Jamundí denunció que el hospital siguió en crisis y que en estos dos últimos años ha buscado recuperarse.



La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se mostró indignada por el caso del viaje a Punta Cana y reiteró que los recursos de hospitales públicos como el Piloto de Jamundí son para la atención de pacientes.



"No se compadece que hayan dificultades en los hospitales en materia financiera, no solamente en el Valle, sino en el país, y que se estén haciendo este tipo de actividades, lo único que puedo recomendarles es que ningún hospital lo haga, no importa que no sea de nuestra jurisdicción. Lo importante es que no se den porque esos recursos se necesitan para la atención de los pacientes", afirmó la mandataria.



La gobernadora Toro dijo que espera los resultados de la investigación y calificó como preocupante la denuncia de la Contraloría e insistió en que los dineros de instituciones públicas son recursos para programas que beneficien a la población misma y no pueden utilizarse para intereses particulares.



El hospital es de nivel I, y por lo tanto es de la red municipal y no departamental. Allí se prestan servicios de urgencias vitales y programas de prevención, así como atención a mujeres gestantes y menores de edad.



