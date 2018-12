Unión en el Valle para evitar quemados con pólvora

Mientras el Comité Departamental de Pólvora lanzaba la campaña ‘No más pólvora, para que no haya más niños quemados’, la Federación Nacional de Pirotécnicos (Fenalpi) lanzaba la suya: ‘Cero quemados. Ni una chispita para niños, niñas y adolescentes’.

El pasado 20 de noviembre la gobernación del Valle emitió un Decreto donde solicitó a los 42 alcaldes prohibir la fabricación, venta y uso de pólvora con fósforo blanco en manos inexpertas. Hasta ahora, solo Candelaria se ha negado a hacerlo, en el caso de Cali, la secretaría de Salud anunció que la Administración está próxima a firmar el decreto que acoge el llamado del departamento.



“Nosotros esperamos que el Alcalde emita la prohibición del uso de la pólvora en forma próxima, se ha aducido el empleo que genera, esperamos que haya una corrección y nos acompañe en una campaña en la que buscamos tener a los niños alejados de la pólvora”, dijo la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes.



El alcalde de Candelaria, Yonk Jairo Torres, dijo que no afectará la industria pirotécnica en su municipio, generadora de empleo, mientras Cali se queja de que los vecinos no ayudan con la campaña.



El año pasado se reportaron 85 quemados con pólvora en la región, el Valle fue el segundo departamento del país con el mayor número de casos, 37 de los lesionados eran menores de edad. En el 2016 resultaron 105 personas afectadas.



El año pasado, en Cali, si se tiene en cuenta su población, se presentó la mayoría de los casos, 35 quemados. En el 2016 hubo 54.



“Si bien, desde el Estado debemos evitarlo, estos casos también dependen de la familia. No hay pólvora buena, la pólvora quema, envenena, mata”, dijo el subsecretario de Salud de Cali, Alexander Camacho.



“Aquí prima el decreto a la vida, debemos estar alertas. Las familias son las responsables. Cualquier caso reportarlo de inmediato a la línea de atención 141”, dijo el director regional (e) del ICBF, William Felipe Márquez.



Amonestación, cursos pedagógicos y medidas por parte de los defensores de familia contempla el ICBF para los padres cuyos hijos resulten lesionados.



El coronel Camilo Torres, comandante de la Policía Valle, Institución que también hace parte de este Comité, advirtió que aplicarán el Código de Policía que prohíbe transportar y comercializar pólvora sin los respectivos permisos, la multa será de 833.000 pesos.

Campaña del Comité Departamental de Pólvora. Foto: Gloria Inés Arias, ET



La secretaria de Salud del Valle y la Defensora Regional del Pueblo, Lorena Mendoza, coincidieron en señalar que, si bien los municipios son autónomos en la decisión de prohibir el uso de la pólvora, si pueden realizar campañas de prevención.



En el país, según Fenalpi, hay 25.000 familias dedicadas a la pirotécnica.



Pedro Victoria, de la tercera generación de una familia de polvoreros en el Valle, quien conserva las fórmulas de su abuelo, dijo que con los decretos de prohibición lo único que conseguían era que les decomisaran lo producido y que los vieran como unos delincuentes.



“Uno queda desamparado con esos decretos, con ésto nos levantaron desde niños”, le dijo Victoria a la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien estuvo presente durante el compromiso de los pirotécnicos por una Navidad y un fin de año con cero quemados.



“No le estamos quitando trabajo a nadie, queremos que sean formales. La Policía debe ir donde no estén formalizados y produzcan pólvora de forma incorrecta y la distribuyan de manera irregular”, dijo la Gobernadora, quien les aclaró que el Decreto estaba según la Ley.

“Es un avance que quienes producen pólvora estén de acuerdo con nosotros en salvar vidas, eso es salud pública. Lo primero es la vida de los niños, los adolescentes y adultos irresponsables”, agregó la mandataria.

Campaña de Fenalpi. Foto: Gloria Inés Arias, ET



El presidente de Fenalpi, Carlos Andrés Carvajal, hizo un llamado a los polvoreros para que se formalicen. Insistió en que si vendían productos de mala calidad, sin las normas reglamentarias y sin el compromiso de la prevención, el negocio no tendría cómo subsistir.



“Necesitamos una actividad responsable, legal y segura”, les dijo.



La Gobernadora les insistió en que no le vendieran pólvora a niños, niñas y adolescentes ni a adultos en estado de embriaguez y que dejen la manipulación en manos de los expertos.