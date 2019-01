Una mujer pierde ojo en ataque con ácido atribuido a vecina en Cali

La Fiscalía Seccional elevó´los cargos como presunta autora responsable del delito de lesiones con agentes químicos y similares.

El proceso penal se originó desde un tiempo atrás cuando una joven le informó a sus allegados que era objeto de agresiones y amenazas por parte de una vecina, que le decía que no se acercara a su esposo.



Ella, en medio de lo que serían celos, le habría anunciado 'represalias'. El asunto llegó al punto que se produjo la agresión con ácido. Así lo señala la denuncia presentada por la progenitora de la víctima, ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI), de la Fiscalía.



En primera instancia, no se detallaron las circunstancias del ataque. El informe médico, practicado en una clínica local, dice que la mujer agredida perdió el ojo izquierdo y quedó con severas lesiones en su rostro y pecho por quemaduras de segundo y tercer grados.



La presunta responsable del ataque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, pero el juzgado aceptó los argumentos de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.



La medida se aplicará en el pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí.