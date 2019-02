Dos personas murieron y 9 más heridas, en accidentes en el Valle

Como Nasly Moreno, de 22 años, fue identificada la víctima fatal de un accidente en la vía entre Candelaria y Cali. El vehículo en el cual se movilizaba en el puesto del copiloto se estrelló contra un poste.

El secretario de Movilidad de Candelaria, Edilberto Peralta, dijo que se investiga si el conductor iba alicorado. Quedó herido y fue llevado a un centro asistencial.



En otro accidente, un peatón falleció el sábado, luego de ser arrollado por un bus del MIO, en la carrera 15 con calle 32, de Cali.



Ese día, en la carrera 13 con calle 12, en el centro de la capital vallecaucana, seis personas quedaron afectadas por un choque entre un bus del masivo y un carro particular. Las autoridades de Movilidad indagan el caso.



Entre tanto, otras tres personas resultaron heridas en un accidente ocurrido en el centro de Cali, donde una buseta de la empresa Alameda, de servicio público, se estrelló con un carro particular.



En este caso, "la muchacha conductora del automóvil viene sobre la carrera 27, no revisa, no mira bien la señal de pare, se pasa y se ocasiona el accidente", dijo John Jairo López, agente de tránsito del municipio.



