Una joven publicó en redes sociales fuerte golpiza en su rostro

Fue el mes pasado, cuando una joven identificada como Juanita Castañeda terminó con una gran golpiza en su ojo izquierdo.



La agresión fue elevada a las redes sociales con fotografías del rostro de la joven golpeada.

De acuerdo con Valentina Castañeda, su hermana fue atacada por quien era su novio desde hace 27 meses en momentos en que la pareja departía con unos amigos.



De acuerdo con la denunciante, el hecho sucedió el pasado 16 de marzo. El presunto agresor sería un empresario del Valle del Cauca que estaba celebrando su grado, cuando ella contestó una llamada telefónica y al ponerla en altavoz, escuchó que un amigo quería saber si podía ir a su casa, donde estarían dos personas más que también festejaban su graduación.



En esa casa también estaría el padre del novio de Juanita Castañeda que habría reprendido al hijo, según testimonio de la hermana de la agredida.



Juanita Castañeda relató que que el día del grado de su pareja un amigo la llamó, y al no querer contestar, él lo puso en alta voz y reaccionó con agresividad. Ella pide ayuda porque él querría culparme y asegurar que es un invento suyo.



Valentina Castañeda anotó que la familia analizó hacer pública la denuncia, pero argumentó que lo hizo porque consideran que la justicia no ha adelantado ningún proceso en contra del presunto atacante. Es así que el caso fue divulgado en redes sociales.



Hasta ahora no se conoce la versión del presunto agresor.



Cada día, nueve mujeres y niñas sufren la violencia en el Valle del Cauca, según las autoridades.



