Un soldado y 3 miembros de la Armada están desaparecidos en el Valle

Las autoridades adelantan seguimientos y la búsqueda de cuatro integrantes de organismos de seguridad , además de un civil, en dos municipios del Valle del Cauca.



En uno de los casos la desaparición se produjo, al parecer, tras un enfrentamiento armado, mientras que en el otro fue durante una operación de la Armada Nacional.

Desde la mañana del miércoles se desconoce el paradero del soldado Alirio Montenegro, quien, al parecer, se desplazaba en un vehículo por el sector de El Llanito, en zona rural de Florida, Valle del Cauca.

El carro apareció incinerado. Una primera versión señalaba que se habría presentado un enfrentamiento con un grupo armado no precisado, pero eso no fue verificado por las autoridades.



Tropas de la Tercera División del Ejército y el Gaula Militar Valle asumieron las indagaciones en busca del soldado Montenegro, dijo el secretario de Gobierno del Valle, Jesús Antonio García.



Un comunicado del Ejército dice que "una vez conocida la información, de manera inmediata tropas de la Tercera División del Ejército y el Gaula Militar Valle se desplazaron hasta el lugar de los hechos y desplegaron operaciones para dar con el paradero del soldado, las cuales se mantienen en la zona”.



Un oficial y tres infantes de Marina, así como un civil, están desaparecidos desde el domingo 17 de marzo cuando salieron en una lancha hacia el área general de Punta Soldado, Buenaventura, en el Valle del Cauca.



El grupo debía comunicarse con sus superiores el pasado lunes, pero no se hizo el contacto.

Teniente John AlexÁnder Lemus Chamorro, desaparecido en Buenaventura. Foto: Archivo particular

Uno de los desaparecidos es el teniente John Alexander Lemus, nacido en Quibdó, hijo de John Lemus y Ana de Chamorro, quien dijo que "él los llamó antes del domingo 17 de marzo y les dijo que estaría incomunicado seis días, pero no les dio detalles.



La Armada de Colombia informó que se ha ofrecido el apoyo y acompañamiento a sus allegados a través de la Oficina de Atención a las Familias, de la Brigada de Infantería de Marina No.2.



Para cualquier información está disponible, bajo reserva, la línea gratuita a nivel nacional 146, disponible las 24 horas.



CALI