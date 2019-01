Tumaqueños pasan por su segundo día de apagón

Los operarios de la empresa Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar) aún no han logrado llegar hasta la zona donde se registró en la tarde del martes un daño en la línea de interconexión eléctrica Tumaco-Pasto.

Desde las 5:00 de la tarde se presentó un corte de energía que afecta a más de 200.000 habitantes del municipio de Tumaco, que no cuentan con el servicio de energía ni del agua.



Así lo confirmó el gerente de la electrificadora regional, Jorge Chingual Vargas, quien afirmó “no nos ha sido posible por las condiciones climatológicas que imperan en la zona detecta el sitio de la falla”.



Según el funcionario, en los protocolos aplicados en estos casos se evidencia que las señales que entregan los instrumentos de la empresa “nos pueden indicar que es un cable el que se encuentra roto, no hay evidencia de una torre caída”.



Chingual descartó la posibilidad que se haya registrado un acto terrorista contra la infraestructura energética en la región, y subrayó que los operarios tratan de llegar hasta un sitio ubicado entre los corregimientos de Junín y Llorente, pertenecientes a los municipios de Barbacoas y Tumaco, respectivamente.



“Ese es un tramo muy selvático donde se presentan muchas fallas eléctricas y es de muy difícil acceso”, expresó y dijo que ante esta circunstancia los trabajadores deben ingresar a la zona cuidadosamente para revisar torre por torre, lo que significa una labor muy ardua y complicada.



Mientras tanto, desde la noche del martes la empresa Aguas de Tumaco que suministra a la población el suministro del servicio de agua potable, informó a sus usuarios que debido a la falta del fluido eléctrico, “el sistema de acueducto se encuentra suspendido hasta que se subsane el inconveniente presentado por parte de la empresa prestadora del servicio energético en la región”.



Cuando en el puerto nariñense no hay servicio de energía, también colapsa el acueducto que solo funciona si hay fluido eléctrico, por lo que la comunidad tumaqueña vive una nueva dramática emergencia social que por el momento no tiene una solución a la vista.