Tres personas heridas en confuso pleito en el oriente de Cali

Tres personas quedaron lesionadas el martes de esta semana, en el barrio El Retiro, en el oriente de Cali. Todo empezó, de acuerdo con algunos habitantes de la zona, cuando un grupo de jóvenes en el barrio fue requerido por algunos agentes que les solicitaron sus documentos, dentro de una acción de control y verificación por parte de la Fuerza Pública.

Dijeron que los jóvenes habrían mostrado los documentos, pero la Policía insistió y los solicitó nuevamente. Luego se generó una disputa en la calle, entre algunos pobladores que presuntamente tomaron botellas y otros objetos,. mientras que los policías tenían sus respectivos bolillos.



Uno de los jóvenes corrió a su vivienda y cuando la Policía lo trató de llevar a la estación, la familia se habría opuesto y luego se generó la gresca. No obstante, algunos vecinos señalaron que escucharon un disparo en la casa de este joven y que habría sido porque presuntamente un agente habría usado su arma.



Además de las agresiones verbales, los ánimos se fueron caldeando en torno a esta viviendas hasta que tres personas quedaron con contusiones. De acuerdo con la Policía, estos tres ciudadanos fueron atendidos en un centro asistencial y habrían sido dados de alta porque sus lesiones no habrían sido de gravedad.



Sin embargo, la Policía sostiene que se trató de una asonada en reacción negativa a la labor de control y de mantener el orden público. En dos años, según la Policía, se han registrado más de 50 asonadas contra la Fuerza Pública, cuando en barrios del oriente o de la ladera, donde se concentran sectores que arrojan elevados índices de violencia y comisión de delitos, tratan de hacer cumplir el orden.



Pero, en la comunidad, algunos indicaron que se debe investigar un presunto exceso de autoridad.



La Policía informó que se está investigando lo ocurrido antes de entregar una declaración oficial para determinar si se usó un arma por parte de uno de los integrantes de la institución.



No obstante, de manera extraoficial, se señaló que ha pasado que cuando las autoridades tratan de intervenir para evitar la comisión de delitos, algunos miembros de la comunidad se oponen e incitan a vecinos y a transeúntes a generar toda una asonada, como las que han venido ocurriendo en estos dos últimos años.



CALI