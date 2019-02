Tres muertes a bala causan miedo en barrio del oriente de Cali

Las autoridades reportaron nueve muertes violentas entre el sábado y amanecer del lunes en la capital del Valle. Uno de los casos se relacionaría con una riña.



Sobre los tres homicidios de Llano Verde, se intenta precisar si hay relación entre los casos en ese sector del oriente local.



Una de las personas muertas es un menor de edad. Uno de los homicidios fue registrado como accidental.

El informe de la Policía Metropolitana de Cali, el transcurso del domingo resultó violento en el barrio Llano Verde, en la comuna 15 de la ciudad..



A las 5:30 de la madrugada, en la carrera 46 cin calle 26, se registraron detonaciones de arma de fuego. En circunstancias que no han sido detalladas, dos hombres recibieron impactos de bala y fueron llevados al hospital Carlos Holmes Trujillo, donde ambos murieron,



Uno de ellos fue identificado como Enrique Caicedo Cabezas, de 45 años. El otro no portaría documentos.



A las 7:00 de la noche, en la calle 55 con carrera 47 Nilson Andrés Alzate Salguero, de 28 años, fue baleado en una situación no precisada por autoridades. Una versión dice que lo atacó un hombre con un revólver.



Las autoridades reportaron la muerte de un menor de edad, cuya identidad se omite por razones de Ley. Una versión habla de una situación entre jóvenes en el sector, pero ello no fue verificado oficialmente.



En el barrio Los Robles, en la calle 72T con carrera 28A, se presentó un caso relacionado inicialmente como accidental. Julió´César Gómez Luna, de 27 años, murió al recibir un impacto disparado, al parecer, en forma accidental por un guarda de seguridad.



Mientras tanto, en el barrio Jardín, en el corregimiento de Rozo, jurisdicción de Palmira, María Alejandra Segura murió baleada. En el sitio las autoridades habrían hallado una arma de fuego de fogueo.