'Todo proyecto que involucre a la Base Aérea debe tener su concepto'

A mediados de este mes volverá la discusión al Concejo de Cali sobre el proyecto de acuerdo, que fue suspendido en diciembre, relacionado con las Unidades de Planificación Urbana de Menga, Industrial, Villanueva y Centro.

Este es el proyecto de Acuerdo número 084 de 2018, que fue aprobado en un primer debate y que los concejales retomaron entre el 22 de octubre y el 7 de diciembre del año pasado.



A través de esta iniciativa presentada por la Alcaldía a la espera de su aprobación, se buscaba a finales del año pasado la adopción de estos planes de ordenamiento zonal.



En ese diciembre se adelantaba el segundo y último debate en el cabildo, pero debido a dudas planteadas por la Fuerza Aérea sobre las construcciones que podrían afectar los sobrevuelos de este complejo, el proyecto quedó suspendido.



Ahora, según el presidente del Concejo, Fernando Alberto Tamayo, una vez se retome el debate en sesiones extraordinarias se dejará en firme que los conceptos de la Emavi son necesarios. Pero, de acuerdo con Tamayo, estos conceptos deberán también tenerse en cuenta en todo proyecto urbano de Cali, que involucre las instalaciones de la Fuerza Aérea en la ciudad: la Escuela Militar de Aviación (Emavi).



“Se superaron las dudas técnicas y en adelante quienes deseen construir en los alrededores de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, o en los conos de aproximación a la pista aérea, en más de dos pisos deberán consultar a los técnicos de esa institución castrense. De la decisión ya Planeación envió circular a las curadurías urbanas para que adopten tal medida”, dijo el concejal.



El concejal Luis Enrique Gómez, quien es el ponente del proyecto 084, explicó que antes de entrar en vigencia el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014, aprobado por el Concejo, las curadurías urbanas solicitaban a la Base Aérea concepto para poder autorizar construcciones en altura alrededor de la pista aérea de instrucción y combate. “Una vez entra en vigencia el nuevo POT del 2014, esta consulta no se volvió a realizar, porque el Plan de Ordenamiento Territorial limitó las construcciones alrededor de la pista de aterrizaje a dos pisos, pero no se tuvo en cuenta los conos de aproximación o espacio aéreo que tendría afectación en las maniobras aéreas con construcciones prevista en la zona Industrial”, explicó el cabildante.



Ahora bien, para el presidente del Concejo, las construcciones que se están dando en el cono de salida de la curva de los aviones que despegan de la Escuela Militar de Aviación, generan peligro para los aviones de instrucción y otros de mayor capacidad. “Si el municipio no busca correctivos a esas construcciones de más de 20 pisos, tendría que afrontar demandas por parte de la Fuerza Aérea que es la afectada”, precisó Tamayo.



Gómez, por su parte, añadió que una vez se apruebe lo concerniente a estas UPU en el proyecto 084, Planeación de Cali tendrá que trabajar con la Fuerza Aérea para que los suelos sean analizados para determinar sí se puede construir en altura, para no frenar el desarrollo urbano de Cali, pero tampoco afectar las operaciones de combate aéreo.



El concejal Juan Manuel Chicango Castillo, miembro de la Comisión de Plan y Tierras del Concejo, advirtió que las construcciones alrededor de la Base Aérea son de dos pisos. Para Chicango, hay licencias aprobadas pero no se pueden dejar vacíos jurídicos que podrían ser aprovechados por particulares.



