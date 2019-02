'The Birders', un documental por explorar en 'Colombia Bird Fair 2019'

The birders es el documental que deja entrever la muestra de las especies de aves que tienen su hábitat en las diferentes regiones del país. Se presentará este jueves a las 7 de la noche, en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.



En la producción se recalca el vínculo cultural de las comunidades con las aves y la música, entre ellas el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en La Guajira; el Parque Nacional Natural Tayrona, en Santa Marta; el Hato La Aurora, en Casanare, entre otros.

Asistirá el director del documental Gregg Robert Bleakney, como uno de los invitados especiales.



“El documental The birders es un magnífico vehículo de promoción de Colombia no solo como destino para el avistamiento de aves, sino para el turismo de naturaleza y aventura de forma más amplia”, expresó Julián Guerrero Orozco, vicepresidente de Turismo de ProColombia.



Este documental es protagonizado por Keith Ladzinski, director de fotografía de National Geographic, y Diego Calderón, guía especializado en aves.



Cuenta con cinco episodios, en el que valoran las cinco regiones de Colombia. Por parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta del mundo, es una de las regiones de endemismo más importante del globo, con 22 especies de aves. En la zona Andina, colombiana es adecuado para contemplar más de 900 especies de aves que sobrevuelan los páramos, las montañas nevadas los volcanes y los bosques secos.



Por el suroccidente colombiano está la región Pacifico, que aparte de ser uno de las puntos de mayor diversidad del planeta, este territorio es ideal para descubrir una gran variedad de aves.



En el Valle del Cauca, algunos de los lugares destacados para observar aves son en Tenerife, Delfina, Alto Anchicayá, Kilómetro 18, Cañón del Río Bravo, Chicoral, Yotoco, entre otros. Entre la variedad hay Coeligena wilsoni (inca pardo), el Harpagus bidentatus (milano bidentado), el Premnoplex brunnescens, (corretroncos barranquero), el Grallaria guatimalensis (tororoi escamado).



En el oriente de Colombia, región de la Orinoquía y que también se conoce como Llanos Orientales o como el 'safari colombiano', se pueden observar más de 300 especies.



En el documental se recalca que una parte de los pulmones del mundo es la región Amazonía, con una extensa selva tropical en el que la flora y fauna son únicas, especialmente, por las aves. Esta zona del sur del país tiene una gran diversidad de en la gama de sonidos mixtos, influenciados tanto por la presencia indígena como por la cercanía fronteriza con Perú y Brasil.



Colombia goza de gran prestigio en el mundo de los avistadores de aves, con una cifra record de 1.546 aves avisatdas en un solo día.



Por segundo año consecutivo, Colombia se coronó campeona mundial en avistamiento de aves durante el Global Big Day, que se llevó a cabo el 5 de mayo de 2018 y que fue organizado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell.





CALI