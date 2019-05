Tamizaje neonatal ampliado para 32.000 recién nacidos en el Valle

En junio se iniciará el tamizaje neonatal ampliado para 32.000 recién nacidos de Cali, Buga, Palmira y Buenaventura.

Un pinchazo en el talón de los bebés, cuando tienen entre tres y siete días de nacidos, permitirá detectar qué enfermedades asociadas al metabolismo los acechan.



Realizar este método, conocido como Tamizaje Neonatal Ampliado (TNA), y que la tiene el Valle, permitirá examinar a los pequeños y saber, poco después de su nacimiento, y de la ingesta de la leche materna o del biberón, si están sanos o pueden tener una lista de enfermedades que son tratables pero, que no son evidentes al momento del nacimiento.



Cuando los recién nacidos empiezan a tener síntomas como diarrea, vómitos y letargia (somnolencia), entre otras dificultades, los padres se pueden confundir porque no saben qué les sucede. Lo llevan al hospital y el médico empieza a buscar las causas, algunas veces, puede sospechar que se trate de una enfermedad metabólica pero, hasta hace poco tiempo, no se tenían los métodos para detectarla.



“Estas enfermedades están asociadas con problemas a nivel proteico, al producirse ese bloqueo metabólico los niños no producen una enzima y hay un acumulo de sustancias tóxicas que generan problemas a nivel neurológico, a nivel cardíaco y muscular que conducen, por lo general, a un retardo mental y, en algunos casos, hasta la muerte”, señala la directora científica del Centro Internacional de Vacunas, Myriam Arévalo, quien será una de las ponentes en la ‘Semana de la Ciencia’.

Esta prueba no existía en Colombia y gracias a la colaboración de la gobernación del Valle se financió el proyecto para tamizar a los 32.000 recién nacidos de cuatro municipios del Valle FACEBOOK

TWITTER

“Se han conseguido unos recursos importantes para hacer el diagnóstico, sobre todo de las enfermedades ligadas al metabolismo al momento de nacer. Para que los niños tengan una expectativa de vida superior”, dijo la secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes.

Puedan ser tratados y puedan ser compensados, desde el punto de vista metabólico, para que no se presenten muertes en cuna sin explicación FACEBOOK

TWITTER

Con el tamizaje se evaluarán cerca de 40 enfermedades genéticas y se podrá diagnosticar, de forma temprana, algún tipo de enfermedad huérfana.



“Porque a pesar de la baja frecuencia de este tipo de enfermedades, tener un niño discapacitado en la casa no es un problema para el niño, es un problema para toda su familia, para el entorno, para la sociedad y sus costos son muy altos para la salud pública”, señaló la funcionaria.