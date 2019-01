Supertransporte pide cuentas a empresa del bus accidentado en Ecuador

La empresa de transporte, cuyo bus cargaba droga al momento del accidente el 14 de agosto del año pasado en la vía a Papallacta (Ecuador) tendrá que responder ante la Superintendencia de Transporte por qué no hay documentos en regla que corroboren el mantenimiento y la revisión técnico-mecánica que debía tener.



Así mismo, deberá compadecer por la licencia que no portaba el conductor del bus, de placas USA251, pues el documento que llevaba no era válido.



El accidente del bus que cubría la ruta Neiva-Pitalito-Mocoa-Villagarzón-La Hormiga-San Miguel-Ecuador-Lago Agrio y viceversa, dejo un saldo 24 personas muertas.

Estos son algunos de los 15 cargos que la Superintendencia de Transporte formuló a la empresa Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente (Cootransespeciales) que, además, tendrá que demostrar qué pasó con los controles que debía mantener este bus desde diciembre de 2017, tiempo en el que no se evidencian reportes que sustentes dichos mantenimientos al vehículo.



El año pasado, la Fiscalía General de la Nación informó que tenía en su poder una decena de audios en los que una red de narcotraficantes en tres departamentos del país hablaban de la forma cómo habrían encaletado droga en el bus accidentado en Ecuador.



Investigadores señalaron, en ese entonces, que en los audios se oye la forma como iban a cargar el vehículo en el municipio de Isnos, Huila. En ese lugar estuvo cuatro días supuestamente varado el automotor, según las fuentes de la Fiscalía y la Policía, allí habría sido encalatada la droga.



De igual manera, la Fiscalía estableció que tres de las personas que viajaban en el bus sabían del cargamento de la droga, por lo que ya las tiene individualizadas para su posterior judicialización.



Además de ese hallazgo, la Fiscalía indicó que había un testigo que habría sido la persona que hizo las caletas en el bus. Se habrían escondido en el vehículo entre 300 y 600 kilos de marihuana creepy y 80 de cocaína.



En agosto del 2018, el Ministerio del Interior de Ecuador expidió un comunicado en el que confirmó que efectivamente en el piso del carro se encontró una sustancia “sujeta a fiscalización” y que adelantaban los estudios de su composición y cantidad.



