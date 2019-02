Secretaría de Movilidad revisará las zonas de parqueo en El Peñón

En junio pasado se dieron al servicio en el barrio El Peñón, al oeste de Cali, las Zonas de Estacionamiento Regulado. Hoy, los comerciantes que tienen panaderías, peluquerías, zapaterías y casas de moda, que laboran de día, piden que revisen los sitios de parqueo, así como los horarios fijados para que los visitantes puedan dejar su vehículo sin temor a cometer una infracción.

La queja, tanto de los comerciantes, como de los clientes, es que a lo largo de la carrera 3 oeste se montan hasta tres retenes que espantan a los visitantes. Hay días, según los dueños de los negocios, que se pueden ver hasta 15 guardas de tránsito en una sola vía.



En el barrio, uno de los corredores gastronómicos de la ciudad, se delimitaron 189 espacios como Zonas de Estacionamiento Regulado.



En la esquina de la carrera 3 oeste con primera solo hay un cuadrado delimitado al lado de uno de los negocios y al frente, donde hay una tapia, no se pintó ninguno. Lo que piden es ubicar parqueaderos a ambos lados de la vía, como ocurre más adelante, en la zona del parque El Peñón.



“Un barrio tradicional como El Peñón no ofrece problemas por tener una zapatería, o una panadería, o una costurera, o peluquerías. Muchos de los dueños de estos negocios son también propietarios y se sienten integrados a la comunidad”, le dijeron los comerciantes y residentes afectados al subsecretario de Servicios de Movilidad, Ricardo Herrera, con quien se reunieron la semana pasada.



“No entendemos por qué, solo nosotros, estamos siendo golpeados tan duramente por los guardas”, se quejaron los 95 comerciantes y residentes que se congregaron para exponer sus quejas.



Cuando se montan los retenes, de vender un promedio de 25 almuerzos diarios, se pasa a vender solo uno en algunos de estos establecimientos ubicados sobre la 3 oeste y una situación similar se presenta en los negocios ubicados sobre la 2 oeste.



Otra de las quejas es el horario permitido para el parqueo diurno. En el día solo se permite estacionar en las zonas transitorias de 12:00 del día a 3:00 de la tarde, mientras en la noche, cuando el barrio adquiere otra dinámica por la apertura de bares, discotecas y restaurantes, rige de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. y se puede parquear en cualquier lado.

Comerciantes piden que se permita el parque a ambos lados de la vía. Foto: Santiago Saldarriaga, EL TIEMPO



“Solicitamos igualdad de horario en el parque diurno”, pidieron los comerciantes.

Todo el proceso de implementación en El Peñón de las Zonas de Parqueo Regulados fue concertado con los habitantes y comerciantes, al igual que los horarios”, dijo el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio.



“Zonas temporales de parque podrían pasar a permanentes, pero dependerá del impacto en la circulación, también se podrán revisar otras cuadras que puedan ser objeto del parqueo”, agregó el funcionario.



Esta semana se llevará a cabo otra reunión entre la secretaría de Movilidad y un comité conformado por cuatro representantes de los comerciantes y cuatro representantes de los residentes del barrio.