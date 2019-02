'Revolcado' equipaje de Gobernadora del Valle en regreso de España

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, elevó su inconformidad por el manejo a los equipajes de quienes representaron al departamento en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).



Las autoridades no han determinado dónde se presentó la situación.

"Revolcado y dañado", así definió la Gobernadora el estado al encontrar el equipaje a su regreso del evento internacional en Madrid, capital española.



Las irregularidades también tocaron a funcionarios que viajaron en la comisión para promocionar al departamento en el Fitur. La mandataria recibió el Premio Q 2018 por la promoción del turismo de calidad.



Todos tomaron el vuelo de Madrid al aeropuerto en Bogotá y luego al terminal aéreo Alfonso Bonilla Aragón en Palmira. La Gobernadora dijo que "realmente es una situación muy difícil, porque nos abrieron las maletas a todos, a mí me la revolcaron y a los funcionarios los robaron".



Ella dijo que su maleta estaba abierta y dañada. le habían quitado el candado. A los acompañantes en la misión les robaron elementos comprados en España.



Toro admitió que "no sabemos dónde se dio pero es un tema bastante terrible, porque nosotros no podemos creer que una aerolínea tan seria nos van a hacer ese tipo de cosas".



Desde la aerolínea se inició una revisión sobre lo ocurrido para determinar las circunstancias y responsabilidades correspondientes.