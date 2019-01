'Regálame tú bicicleta', la campaña que saca sonrisas a los niños

Desde el año pasado comenzó la campaña 'Regálame tú bicicleta'. La idea es que quienes ya no usen su cicla la donen para que llegue a niños y niñas del departamento que ansían tener una.

Con estas ciclas donadas por los vallecaucanos se ha llegado hasta el resguardo Dachi Drua Mode, de la comunidad Embera Chami, en medio de la Cordillera Occidental, a cuatro horas de Cali, ahí se entregaron cinco.



Una de las ciclas quedó en manos de José Faber, de 9 años, quien padece de una enfermedad renal y cada dos días debe realizarse una hemodiálisis en el Hospital de Cartago, travesía que le toma cinco horas.



La Gestora Social del Valle, Jimena Toro, contó que se enteró de que en el resguardo solo había una con la cadena y los neumáticos dañados y así todos los pequeños de esta comunidad se subían y empezaban a rodar por la montaña.



Son las mamás, los sacerdotes de las parroquias o los profesores los que escriben por Facebook para pedir las ciclas.



La meta de la Gestora Social es llegar a cada rincón del departamento con una bicicleta recuperada. Después de la donación se arreglan y se pintan para que queden como nuevas.



Este año comenzó la entrega de las ciclas, ya se han repartido 50, pero se necesitan más donaciones.



En la escuela Simón Bolívar de la vereda El Guacanal, corregimiento San Antonio del municipio de El Cerrito, se quedaron otras 10. Está rodeada de cañaduzales y los pequeños estudiantes viven lejos de ahí, el que está más cerca tiene su casa a unos 500 metros de distancia, otros están a dos kilómetros, por lo que las ciclas fueron muy bien recibidas.



En Cali se entregaron en Calipso, San Luis, Alcázares, Nueva Floresta, República de Israel, El Vallado, Petecuy, La Unión, una por barrio. Los beneficiarios se seleccionaron de acuerdo con su propia historia, con su propia necesidad.



“Me siento feliz, me serviría para ir a entrenar y estudiar, me iba a pie y me demoraba como una media hora, con la cicla hay probabilidad de que llegue más temprano”, decía Josías Ducuara Calero, uno de los jóvenes beneficiados.

La Gestora Social, Jimena Toro, recordó que a través de la línea 6200005 se pueden donar las bicicletas. Foto: Cortesía gobernación del Valle



También hubo ciclas para la zona del jarillón del río Cauca, donde se han asentado de forma irregular muchos inmigrantes de la Costa Pacífica colombiana. Ahí la petición partió del padre Daniel Mafla, de la comunidad Anglicana.



“Estoy muy emocionada porque uno no tiene el nivel económico en el momento para poderles comprar lo que ellos necesitan, lo que han querido les ha tocado conseguirlo luchando, trabajando”, dijo Sandra Paola Calderón, madre de un menor beneficiado con una de las bicicletas en el jarillón.



"Le doy gracias a ustedes por darme la cicla, la voy a poder usar para muchas cosas, como para ir entrenar, para ir al colegio, hacer ejercicio”, decía el pequeño John Edward Ávila.



El llamado es a no parar estas donaciones y mirar en el garaje qué bicicletas tienen ahí sin usar porque cambiaron de modelo o porque está dañada o porque ya no quisieron subirse más a ellas y entregarlas para que llegue a manos de un pequeño en algún rincón del departamento.



“La invitación es para que continuemos en la campaña 'Regálame tú bicicleta', sigan con esa solidaridad y el compartir con estos niños”, dijo la Gestora Social.