Agenda para el fin de semana en el Valle del Cauca

Ya casi se aproxima la Semana Mayor y el Valle del Cauca tiene diversos sitios por visitar y también la ciudad, a continuación los diferentes destinos, entre ellos La Hacienda La María, El Museo Arqueológico de Calima, El Darién y lugares en la ciudad, donde su hijo puede ser la portada de una revista y también admirar y aprender sobre el cuidado de las mariposas.

A continuación en el mapa encontrará los sitios que podrá visitar como el



Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, en Cali, el Parque Natural Regional El Vínculo en Buga, el Jardín Botánico Juan María Céspedes, corregimiento Mateguadua en Tuluá.

Sábado

Hoy a las 6:00 p.m., en el Muse La Tertulia ubicado en la Avenida Colombia No. 5-105, se presentará la cinta My way or the highway, plantea un movimiento adelante y atrás en el tiempo a través de un collage de recuerdos de aventuras familiares, que se contraponen a un silencioso presente entre Silvia y su padre. Este diario de viaje, revela la dificultad de relacionarnos con nuestros padres en la adultez pero, también, el deseo de revivir la cercanía que existió en la niñez. Costo de entrada a la función general $8.000 COP y estudiantes $6.000 COP



Terraza musical



Comparta una velada romántica y alegre, escuchando los éxitos musicales de los cantantes que se presentarán en la Terraza de comidas Edificio Oasis mientras cena en compañía de sus familiares, pareja o amigos, también el próximo sábado, desde las 8:00 p.m.

Su hijo puede ser el modelo para este mes en Unicentro

Sagrada Eucaristía, este domingo en la Fuente Oasis a las 11:00 a.m. Foto: Julio Romero. EL TIEMPO

Durante el mes de abril, los niños entre 5 y 14 años tendrán la oportunidad en Unicentro Cali de convertirse en Top Model, los padres solo deben registrar sus facturas por compras iguales o superiores a $100.000 acumulables desde el 5 hasta el 14 de abril.



Entre los inscritos, 60 serán preseleccionados en las cuatro categorías participantes para disfrutar de actividades lúdicas y ser modelos de un desfile.



El ganador de cada categoría se convertirá en la portada de la Revista Gente y protagonista de un publirreportaje.



Entre los inscritos, 15 pequeños niños y jóvenes serán los preseleccionados y participarán en las siguientes categorías:

- De 5 a 7 años.

- De los 8 a 10 años.

- De los 11 a 12 años.

- De los 13 a 14 años.



Los días 15, 16 y 17 de abril se hará la preselección de 15 participantes por cada categoría que van a desfilar, los que más like obtengan, serán los ganadores.



Los concursantes escogidos asistirán del 22 al 25 de abril en los talleres lúdicos, en el piso 3 del Edificio Pasoancho de actividades lúdicas, talleres con: plastina Co Kiwy, accesorios y lego, de moda con Studio F Kids y de fotografía y pasarela con el Molino Agencia de Modelos, a partir de las 5:00 p.m



El 26 de abril será la prueba de vestuario con los niños participantes en Kids Top Model, con prendas de las marcas vinculadas. Y tener la oportunidad de ser las estrellas en el desfile que será el 27 de abril en la plazoleta Central a las 4:30 p.m.



Consulte términos y condiciones en www.unicentro.com.

Domingo

A las 8:150 p.m., en el Museo La Tertulia, rodará el sexto largometraje de Rubén Mendoza , llamado 'Niña Errante'. Se trata de Ángela: tiene 12 años y tres hermanastras cercanas a los 30. Todas, hijas de un vago carismático que acaba de morir, se encuentran por primera vez en el funeral. Ángela,que no ha conocido a un solo familiar diferente a su papá y ni siquiera recuerda a sumamá, debe buscar un hogar atravesando medio país con sus hermanastras, que aceptan llevarla antes de dejarla al cuidado del estado. Costo de entrada a la función general $8.000 COP y estudiantes $6.000 COP



Yoga

​

Equilibre su mente y cuerpo, mejore su flexibilidad y llénese de la mejor energía, practicando las posturas y respiraciones de Yoga en la Plazoleta de comidas en la Ciudadela Comercial Unicentro, en el Edificio Pasoancho 1, los domingos 14, 21 y 28 de abril a las 9:00 a.m.



CALI.



@natacha_8