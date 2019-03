Reanudan mesa entre Gobierno e indígenas, tras liberación de soldados

Dos soldados que habrían sido retenidos este sábado 23 de marzo por comunidades indígenas que participan en la Minga por la Vida que realizan organizaciones de aborígenes y campesinas desde hace 12 días en el norte del Cauca recobraron su libertad.



Por esta retención, el Gobierno Nacional había suspendido este mismo sábado, la mesa de diálogo con los indígenas para levantar los bloqueos en la vía Panamericana en esta zona del norte de la región.



Luego de que garantes verificaron la liberación de los soldados fueron trasladados a la estación de Policía de Santander de Quilichao. Así, los diálogos se reanudaron.

Uno de los soldados retenidos fue identificado como el suboficial César Fredy Peña.

Jorge Eliécer Sánchez, coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dijo que ambas partes ya se encuentran avanzado en la organización de la ruta y que se la agenda con la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, se retomó.



“Hubo avances significativos en el desarrollo político en el marco del Plan Plurienal, en materia de designación de recursos”, dijo el dirigente.



La delegación del Gobierno Nacional, liderada por la ministra del Interior sigue reunida en Mandiva, en Santander de Quilichao, norte del Cauca, para tratar de abrir un camino que permita que se levante la minga.



“Para el tema del desbloqueo hemos pedido unas garantías y es que el Presidente anuncie públicamente que va venir al Cauca, que nos dé fecha exacta”, dijo el líder indígena Jhoe Sauca.



La Ministra advirtió que el Gobierno no puede ceder a la presión del bloqueo.



“El presidente Iván Duque nos ha pedido que adelantemos en la solución de los temas que están en la agenda que la minga le está planteando al Gobierno, nosotros estamos listos a analizar los temas, a venir con el equipo de Gobierno que se requiera, a adelantar esa negociación para que el Presidente ya pueda venir a hacer los compromisos finales, claramente no nos vamos a comprometer en nada que no se pueda cumplir”, agregó.



Gloria Amparo Alonso, directora del Departamento de Planeación Nacional, señaló en la mesa que el Gobierno Nacional ha asignado 10 billones de pesos para invertir en comunidades indígenas de todo el país en el Plan Plurienal dentro del Plan Nacional de Desarrollo.



“Desde que se radicó el proyecto en el Congreso, las comunidades habían señalado que era mejor que el capítulo especial para grupos étnicos, el cual había quedado como un anexo, quedara incluido dentro del texto del Plan de Desarrollo, lo cual se hizo” , dijo Alonso.



Los diálogos se habían suspendido primero por el sismo de magnitud 6,1 en la escala de Richter y con epicentro en Versalles (Valle del Cauca), a 124 kilómetros de profundidad. La segunda vez fue por causa de la retención de ambos miembros del Ejército Nacional en la vía Panamericana.



POPAYÁN