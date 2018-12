La trágica muerte que llevó a la prohibición de cabalgatas en Jamundí

El alcalde de Jamundí, Édgar Yandy, prohibió las cabalgatas de ahora en adelante en esta localidad del sur del Valle del Cauca, luego de que una de las funcionarias de la Administración municipal y que participó en el evento murió luego de ser trasladada con un grave trauma en la cabeza y en otras partes del cuerpo al hospital Piloto de este municipio.



En esta cabalgata siete personas más también resultaron lesionadas, pero no hay claridad de cómo se accidentaron. Dos ellos, un hombre y una mujer, tuvieron golpes en la cabeza. También se cayeron de los caballos que montaban.

La víctima fue Mariceth García, de 52 años, quien era funcionaria de la Secretaría de Salud de Jamundí.



"A partir de este momento, y durante la administración de Edgar Yandy, no se van a realizar más cabalgatas”, afirmó el mandatario local.



“Es una lección con un precio muy alto, una lección muy costosa y más cuando nosotros como ministerio público habíamos hecho la observación”, manifestó Jorge Iván Mejía, personero de Jamundí, al tiempo que defensores de animales, algunos de la Fundación Paz Animal, indicaron que las cabalgatas se han ido eliminando en el departamento, precisamente, porque los ciudadanos no saben cómo comportarse y ponen en riesgo no solo a los jinetes sino a los mismos caballos.

Sin embargo, algunos de los participantes rechazaron la medida del Alcalde, teniendo en cuenta que esta cabalgata fue la única del año y anotaron que faltó más control de la Fuerza Pública. Consideran que las cabalgatas en época como la Navidad son parte de las festividades.

El año pasado, durante la cabalgata de la versión 66 de la cabalgata de Buga, realizada el 20 de julio en esa población del centro del Valle del Cauca, murió el empresario y el comerciante antioqueño Carlos Ramírez, quien tenía locales en el centro de Cali y era uno de los voceros del Grupo 50 o G-50, conglomerado de comerciantes del centro caleño que compró dos edificios emblemáticos de esta ciudad: el Aristi y el Columbus.



El empresario fue uno de los caballistas participantes.



Estas dos muertes recordaron el deceso de Paola Salazar, de 34 años y quien también se cayó de un caballo cuando participaba en la cabalgata de la Feria de Cali, en el 2013. Por este accidente, el desorden y el maltrato a los animales, la cabalgata caleña fue cancelada como uno de los eventos de esta festividad, en cada diciembre. Dejó de ser el evento de apertura cada 25 de diciembre y ahora es el Salsódromo, con más de 2.000 bailarines los que prenden la festividad por la Autopista Sur.



