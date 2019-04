Procuraduría investiga a gobernadora del Valle por contratos laborales

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación en contra de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, por pagos relacionados con una presunta nómina paralela, representados en alrededor de más de 1.100 contratos.

Dentro de esta investigación, de carácter disciplinaria, la Procuraduría solicitó a la Gobernación una sustentación de los cargos de cada dependencia para precisar cuántos contratistas laboran en el Palacio de San Francisco.



Estos contratos tienen que ver con el personal de prestación de servicios en el departamento, entre los que figuran servicios profesionales.



El Departamento Administrativo de Jurídica del Valle del Cauca está preparando una respuesta a la Procuraduría. En julio del año pasado, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia precluyó una investigación contra la mandataria vallecaucana por presunto lavado de activos.

Procuraduría abrió investigación contra la gobernadora Dilian Francisca Toro por presunta nómina paralela https://t.co/Z6NArna2iC pic.twitter.com/uhgfGrn5zs — Procuraduría Colombia (@PGN_COL) 17 de abril de 2019

Así mismo, el Ministerio Público continúa con la investigación disciplinaria en contra de los 21 concejales de Cali por presuntas anomalías en la elección del contralor de la ciudad, Diego Mauricio López, en sesión plenaria realizada el 16 de noviembre de 2018.



En ese entonces, el Concejo votó a favor de López, con 17 votos y hubo uno por el también candidato al cargo Jorge Alberto Plaza Satizábal.



Los concejales María Grace Figueroa, Alexandra Hernández y Diego Sardi de Lima votaron en blanco. Ese día, estos tres cabildantes argumentaron que no estaban seguros de que el proceso no tuviera cuestionamientos. Así mismo, dijeron que no sentían garantías y que la elección fue un proceso que ha debido tomar más tiempo en su análisis.



Ese 16 de noviembre, en plena elección se dejó entrever que había algunas dudas por una presunta inhabilidad por parte de López para asumir la Contraloría de Cali, pues venía de ejercer cargo en la Contraloría del Valle.



Ante las dudas surgidas ese mismo 16 de noviembre, de acuerdo con el Concejo al conocer la investigación disciplinaria de la Procuraduría, la concejal Patricia Molina pidió a la corporación garantías con respecto a que los siete candidatos que se postularon a la Contraloría municipal no tenían ningún impedimento.

Fue así que en esa época, el asesor jurídico de la presidencia del Concejo caleño, Gerardo Mendoza, dijo que el proceso se realizó dentro del marco legal y que se analizaron si había o no inhabilidades. "Este producto final que se puso a consideración del Concejo con siete aspirantes, quienes pasaron las pruebas, permite al Concejo elegir de ellos, a discrecionalidad de la corporación”, dijo Mendoza ese 16 de noviembre.



Por su parte, el contralor de Cali ha sostenido no tiene ninguna inhabilidad y lo reiteró al enterarse de la investigación de la Procuraduría a todo el Concejo de la capital del Valle.



CALI