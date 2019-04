ProCultura beneficia a 118 artistas caleños con auxilios económicos

A partir de las 2:00p.m., en el auditorio principal del Centro Cultural de Cali se entregará a 118 artistas caleños que superan los 57 años un auxilio económico.



Los artistas carecían de pensión, siendo personas activas, con ganas de vivir, sintiéndose útiles y todos querían dejar un legado cultural a la tierra que los vio nacer o que los acogió como sus hijos.

El arte es una expresión que no define, tiempo, personas y muchos menos edad, esto se ve reflejado en las expresiones artísticas como poetas, pintores, escultores, artesanos, músicos, bailadores y literatos, así que estos beneficiarios de esta primera etapa clasificaron 118, aunque el beneficio llegará a 114, pues tres de ellos fallecieron antes de recibir su primera mesada y el otro pasó a heredar la pensión de su cónyuge, lo cual lo inhabilitó.



Por primera vez, en la historia de Colombia, las mujeres artistas mayores de 57 años y los hombres mayores de 62, empezarían a disfrutar de un auxilio económico de $498.000 bimensuales gracias a los recursos recaudados por la Alcaldía de Santiago de Cali a través de la Estampilla Pro Cultura.



Ello fue posible por la aplicación del Decreto 2012 de 2017, a través del cual el Ministerio de Cultura empezó a favorecer a los gestores culturales de Colombia, siendo Cali la primera ciudad del país en aplicar esta medida debido al manejo responsable y transparente de los 14 mil millones 446 mil 526 pesos que hay en caja, con los que beneficiará a 320 artistas en este 2019.

Gloria Silva, una de las beneficiadas. Foto: Archivo particular

“Esta platica es una bendición de Dios, quizá para muchas personas es muy poca, pero con esto nos alcanza para un mercadito, transportarnos o comprar algunas cositas con las que hacemos las artesanías, pues para nadie es un secreto que las chivas, los camiones, los trapiches y demás artesanías que fabricamos, nacen de materiales que reciclamos en la calle y no nos cuestan ni un peso”, aseguró Gloria Silva, una de la artistas beneficiara.

Para que la cadena de transparencia y buenas prácticas no se rompiera, el gobierno nacional le entregó a Colpensiones la responsabilidad de caracterizar la población apta y realizar los desembolsos, extendiendo así el favorecimiento a quienes por la edad o por no haber cotizado, no han tenido acceso a su pensión, permitiéndoles hacer un ahorro en el plan de beneficios Económicos Programados (BEPS) otorgándoles un 80% de lo que ellos alcancen a capitalizar.

Gustavo Medina, se expresa artísticamente mediante cuadros al óleo y en acuarela. Foto: Archivo particular

Gustavo Medina, dedicado a la pintura por más de 30 años exhibiendo sus cuadros al óleo y en acuarela.. Es el artista más veterano del parque de El Peñón y quiere plasmar en su lienzo la imagen del alcalde de Cali, Maurice Armitage, como el hombre que hizo posible que los artistas de Cali pasaran de la época del oscurantismo, al siglo de las luces, con una estampilla que les pegó en el alma.



