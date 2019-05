Presidente Duque no se reunirá con comunidades del Cauca

Comunidades indígenas, afro y campesinas se reunieron con la viceministra (e) para la Participación e Igualdad de Derechos, Camila Rivera, en el norte del Cauca. La idea era construir una ruta de cumplimiento de compromisos, como los adquiridos durante la última minga.

Al final del encuentro que contó con el acompañamiento de la OEA, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, los voceros de la minga dieron a conocer que no se llegó a ningún acuerdo entre las partes.



“El Presidente Iván Duque dice que no viene al Cauca por seguridad, pero nosotros como pueblos sí estamos condenados a que nos asesinen, porque el Gobierno no muestra su voluntad efectiva para garantizar nuestros derechos de forma integral”, dijo la activista de Derechos Humanos Francia Márquez, a través de su cuenta de twitter. El pasado fin de semana ella fue objeto de un atentado en Santander de Quilichao.



José Ildo Pete, vocero de la minga en la región del suroccidente, dijo que una vez entregada la información a las autoridades indígenas se tomarán decisiones.



“Seguimos en minga, así que, de acuerdo con el ejercicio que hemos realizado con el Gobierno Nacional, iremos a nuestras comunidades a informar que el Presidente no va al Cauca. Luego tomaremos decisiones”, dijo Pete.



Según el vocero de la minga, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, les informó que el Presidente estaba dispuesto a dialogar con la mesa el próximo 21 de mayo, a las 8:30 a.m., en la Casa de Nariño, en Bogotá.



“El Presidente insiste en que nos recibe en Bogotá pero, nosotros levantamos los bloqueos de las vías con el compromiso de que el Presidente viajaría al Cauca”, dijo Pete.

Tras el fallido encuentro el pasado 9 de abril en Caldono, al norte del Cauca, entre las comunidades indígenas y el Presidente, luego de 25 días de bloqueos a la vía Panamericana que trajo grandes consecuencias económicas y de orden público para la región, las comunidades le enviaron una carta al mandatario de los colombianos.



Le pidieron que asistiera este 20 de mayo a la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAII), ubicada en el norte de Popayán para continuar con el diálogo.



“Es un sitio que cuenta con todas las garantías para la seguridad de él y para que entable el diálogo abierto con los mingueros”, dijo Yesid Conda, vocero del Consejo Regional Indígena (Cric).



Una vez conocida la reciente respuesta del Presidente, las Comunidades Negras del Norte del Cauca (ACON) se declararon en Asamblea permanente y no descartan taponar la vía Panamericana, de nuevo.

“Nos declaramos en asamblea permanente. Nuestras vidas importan, y aunque la desprecie el Estado, viviremos y permaneceremos”, dijo la activista Francia Márquez.