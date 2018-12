Comunidad LGBTI clama por capturas, tras decena de crímenes en Valle

El 60 por ciento de todas las víctimas de homicidios de personas LGTBI, en lo que va de este 2018, eran transexuales.

Hasta ahora, según la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca, van 10 asesinatos de estas personas.



El más reciente caso ocurrió en la tarde del pasado jueves, cuando Edwin Arturo Montoya, de 25 años, estaba en la peluquería de la cual era su dueño. Alguien lo llamó para que saliera y en ese momento recibió un disparo en el pecho. El local está ubicado en la calle 44 con carrera 29B, en el barrio Poblado I, en el Distrito de Aguablanca, que corresponde al oriente de Cali.



La víctima fue llevada en grave estado al hospital Carlos Holmes Trujillo, también en Aguablanca, y pese a los esfuerzos de los médicos por salvarlo, murió minutos después.



De acuerdo con el mayor Óscar Landazábal, comandante del Distrito 4 de la Policía Metropolitana de Cali, aunque en un comienzo se hablaba de intento de robo, esta hipótesis sería descartada. Están investigando retaliaciones de pandillas.



Hace menos de un mes, Cristian García, también de la comunidad LGBTI, fue asesinado. Su cuerpo fue hallado degollado en una zona abandonada en Jamundí. En el último mes, la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle reportó el homicidio de Andrés Ledesma, de esta misma comunidad, en el barrio Terrón Colorado, en zona de la ladera de Cali.



Sin embargo, miembros de organizaciones de LGBTI en Cali, como la Fundación Santamaría, indican que estos crímenes no se esclarecen y terminan siendo archivados cuando se hablan de que habrían sido cometidos por venganzas o motivos personales. "Es como si la condición de género, sea por ser transexual, bisexual, lesbiana o gay, la investigación no amerite ir más allá y todo se queda en que 'lo mataron por ser LGBTI', como si la víctima mereciera este trato'.



Anotaron que en año pasados, ningún crimen ha sido resuelto "y es quizás que se prefiera no dejar en claro la condición de estas víctimas como personas de la comunidad LGBTI, quedando en el subregistro, para que los homicidios puedan ser aclarados por las autoridades y con el deseo de que hayan capturas de los responsables".



CALI