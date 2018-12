Preocupación por uso indebido de agua subterránea

Auditoría de la Contraloría Municipal advirtió sobre un alto riesgo de sobre explotación del recurso hídrico subterráneo que existe en Cali, debido a que varios pozos han sido detectados con sobre consumo y algunos de ellos presentan medida preventiva de no uso, mientras otros funcionan sin control.

'Emcalino cuenta con un sistema de información que integre cada una de las áreas de facturación y cobro del vertimiento de aguas extraídas del subsuelo; igualmente se constató la inexistencia de procedimientos normalizados para esta labor y falta de la debida gestión administrativa en relación con la facturación al vertimiento de las aguas subterráneas', indica el informa de la Contraloría.



El Dagma, por su parte, señala el informe, no tiene el equipo técnico suficiente para efectuar el control y gestión de la totalidad de los pozos concesionados.



El Dagma ha concesionado 475 pozos, 378 de ellos están activos.



Emcali utiliza este recurso, tiene activados cuatro pozos profundos para atender las contingencias que se presentan en la ciudad.



Emcali no tiene los mecanismos para identificar la procedencia de los vertimientos al sistema de alcantarillado, es decir, se desconoce si corresponden o no al acueducto o a un pozo profundo.



“Es indispensable que el Dagma emprenda las acciones pertinentes que aseguren la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión y administración del agua subterránea que constituye un recurso del subsuelo que brinda oportunidades de desarrollo a la sociedad, además de ser una alternativa para consumo humano en las zonas con demanda de agua potable útil para llevar a cabo proyectos agroindustriales, mineros y de hidrocarburos, entre otros”, dijo el Contralor de Cali, Diego Mauricio López.