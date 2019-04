Por pago de arriendo, a Jenny Ambuila se le enreda 'casa por cárcel'

La Fiscalía detuvo el 24 de marzo, frente al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, a Ómar Ambuila, jefe de Control Interno de Carga en la Dirección de Aduanas Nacionales en Buenaventura, entre otras pruebas, porque su hija Jenny reflejaba, en redes sociales, una vida millonaria con un carro Lamborguini y otros lujos.



El funcionario y su esposa Elba Chará, lo mismo que otro empleado de la Dian y un particular, fueron cobijados con detención carcelaria. Jenny Ambuila quedó bajo 'casa por cárcel'



Pero cuando llegó al condominio donde residía en el sur de Cali, se enteró que el dueño del domicilio había cancelado el contrato por incumplimiento en el pago de dos meses de arriendo.

La joven, que ha residido en Estados Unidos y adelantado estudios en una prestigiosa universidad de ese país, empezó, entonces, a buscar un espacio para cumplir su detención domiciliaria.



Ella no podía cambiar de dirección sin que se lo notificara al Juzgado de Control de Garantías



Un informe dice que "los patrulleros manifiestan que la señora no puede ingresar al inmueble, como así lo decidió el propietario de la casa”.



Ante esa situación y mientras que se define su sitio de permanencia, Jenny Ambuila pasó a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) en Jamundí, donde permanece su progenitora.



La situación contrasta con los informes que maneja la Fiscalía sobre que ella disponía de dinero y circulaba en un automóvil Lamborghin y una camioneta Porsche, avaluados en 1.100 millones de pesos-



Su padre Ómar Ambuila, en una interceptación telefónica, le dice a su esposa le dice: "Tengo un problema serio con eso de Jenny (...). Le estoy diciendo hace rato que cancele eso o lo ponga privado, ese Instagram y ese Facebook, todo eso (...). Cuántos problemas no he tenido por eso. ¡A la gente qué le interesa lo que hace ella!”.



En otra grabación, Ambuila dice: “Acabo de entrar a ese Facebook y lo primero que aparece es ese carro. No, de ahora en adelante ella verá; yo no le voy a ayudar para nada”.