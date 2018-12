Popayán comenzará 2019 sin el pico y placa

El secretario de Tránsito de Popayán, Rubén Caicedo Celis, dio a conocer que a partir del 1 de enero de 2019, se levantará la medida de pico y placa en toda la ciudad, un plan piloto que duraría hasta febrero y que podría extenderse todo el año

Esta decisión que contó con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se tomó

debido al plan de obras que tendrá la capital del Cauca, para que las personas no vean

afectados sus desplazamientos a sus diferentes actividades, y que se mantendrá siempre y cuando, los propietarios de los vehículos se autorregulen.



“Si la comunidad no se comporta como es debido, volveremos a aplicar la medida, la cual esta vez podría ser sectorizada y permitiendo circular donde no esté la restricción”, señaló el funcionario.



Caicedo Celis agregó que la decisión podría generar congestiones eventuales en la ciudad, pero para evitar esa situación y ganar movilidad, suspenderán los semáforos en la glorieta Antonio Nariño y la entrada al barrio Los Sauces.



Con la libre circulación de los vehículos, también se impacta la informalidad en el servicio de transporte público o particular.



La Alcaldía de Popayán, la Secretaría de Tránsito, y la Policía de Tránsito y Transporte evaluarán técnicamente cada mes el levantamiento de la restricción de pico y placa



Con esta medida, Popayán se convierte en la primera capital del país donde se levanta el pico y placa.



En la capital caucana, circulan alrededor de 3000 vehículos, los cuales a partir del primero de enero podrán circular libremente.



En Cali, donde en diciembre se mantuvo el esquema de pico y placa, se levantará la medida entre e 2 y 11 de enero por cuestión de la vigencia del decreto. Se aplicará desde el 14 de enero.