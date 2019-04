Policía Cali recobró celular que taxista pensó que no volvería a ver

La Policía Metropolitana de Cali avanza en una ofensiva contra el robo de celulares y, en distintos operativos, recuperó 100 de esos equipos.



La administración municipal dice que son el apoyo de la ciudadanía se puede enfrentar ese delito, uno de los de mayor impacto en la capital del Valle del Cauca. Es una actividad que ha dejado muertos y heridos. El alcalde Maurice Armitage dijo que no solo incurre en delito quien roba, sino quien lo compra o comercia.



En el acto participaron el comandante de la Policía Metropolitana, general Hugo Casas, y subsecretario de Política Seguridad, Pablo Andrés Uribe Murillo.

Después del robo de su celular, el taxista Gustavo Alcázar, pensó que no podría recuperar ese equipo. El hurto, en una calle del suroriente de la ciudad, lo dejó angustiado porque, en especial, era su herramienta de trabajo. "Me lo sacaron del taxi hace seis meses", les contó al Alcalde y al comandante de la Policía.



Eso sí, no dejó de elevar su denuncia para dejar constancia del hurto ante las autoridades y adelantar los trámites correspondientes ante una empresa de celulares.



El comandante de la Policía Metropolitana, general Hugo Casas, dijo que se han incautado 1.416 celulares y 3.027 han sido recuperados en el marco de la Ofensiva contra el hurto en Cali.



En las calles los uniformados pueden confirmar, a través del Imei, identificación del equipo, si corresponde a un aparato robado.

El mensajero Carlos Díaz recibió una llamada de la Policía que le notificaba de la recuperación del celular. En la mañana del jueves llegó hasta el comando de la institución, en la carrera Primera con calle 21, se sorprendió al ver que era una fila de usuarios que tenían el beneficio de ver su celular recuperado.



En el acto, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, lo recibió con un saludo de mano y unas palabras de agradecimiento por denunciar y le entregó su celular. "Gracias a la Alcaldía.y a la Policía", respondió Díaz. Lo propio hizo Jairo Marín, otro ciudadano al que le habían despojado del equipo en el centro



Armitaje dijo que se debe entender que no solo es delincuente quien se roba un celular, sino quien lo compra por fuera de la Ley.

De acuerdo con un informe oficial, los teléfonos, de distintas marcas y gamas, fueron recuperados durante requisas mediante de verificación del Imei.



El general Casas dijo que los propietarios de 100 celulares tienen, de nuevo, en sus manos, gracias a la denuncia que presentaron ante las autoridades y ‘A denunciar’.