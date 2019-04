Policía dice que judicializará a los heridos en explosión en Univalle

Los cuatro jóvenes heridos en la explosión del miércoles en la universidad del Valle, en la que murió Johnny Rodríguez Rodríguez, en una explosión, serán llevados ante la justicia.



El comandante de la Policía Metropolitana, general Hugo Casas, dijo que se formuló una denuncia por el uso de un 'tatuco', arma artesanal, contra el helicóptero Halcón. Aseguró que hay infiltración del Eln en estos hechos.



En la universidad se habla de milicianos o de un grupo nuevo con el nombre del antiguo M19. Por ahora, la Alcaldía ofreció 50 millones de pesos por involucrados en los desmanes.



Ante la polémica, el Consejo Superior de la Universidad del Valle señaló que por ahora no se ha autorizado el ingreso de la Fuerza Pública al campus.

El miércoles pasado un equipo de la Fiscalía ingresó a la Univalle para realizar las diligencias preliminares de Ley, incluido el levantamiento de cadáver de Jhonny Rodríguez Rodríguez, quien fue estudiante de las carreras de filosofía y tecnología química hasta 2002 y que en 2009 y hasta 2013 estudió Derecho en la universidad Santiago de Cali.



El general Hugo Casas dijo que se ha recopilado información mediante videos, tanto del helicóptero como de las cámaras instaladas en la calle Quinta con carrera 100, que sirven como "pauta para la investigación que se ha abierto con la Fiscalía, que es la que entró a la universidad".

El oficial se refirió al 'tatuco' usado por manifestantes en la calle que dispararon un cuando sobrevolaba en lo alto el helicóptero 'Halcón. "Es un tubo que propulsiona y dirige un explosivo. Ya pusimos la denuncia porque donde se alcance el helicóptero, el rotor de cola, es trágico no solo para la tripulación, sino para un sitio tan concurrido".



Casas dijo que un bus fue vandalizado a piedra y se evitó que fuera incendiado mediante el uso de una tanqueta que lo retiró por la avenida Pasoancho.



El Comandante aseguró que los manifestantes tienen simpatías por el Eln, por Juventudes del M-19 y disidencias de las Farc que se encargan de adoctrinar e instruir para enfrentar al Escuadrón Antidisturbios (Esmad), usando elementos como metrallas en sus explosivos.



De acuerdo con el general Casas, esas personas estarían relacionados con el suministro de estupefacientes al interior de la institución.

"No vamos a permitir que la @UnivalleCol se convierta en un establecimiento anárquico", afirma la gobernadora @DilianFrancisca tras liderar el #ConsejoDeSeguridad extraordinario debido a los desmanes que se produjeron este miércoles en el campus de Meléndez pic.twitter.com/o0N2HLw7a1 — Gobernación Valle (@GobValle) 4 de abril de 2019

Por otro lado, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo que esta situación no se debe repetir y espera que haya calma en la comunidad universitaria. La mandataria también aclaró que no se ha autorizado el ingreso de Fuerza Pública a la institución.



En el estamento universitario a los llamados 'capuchos' se les relaciona con la presencia de gente externa, de milicianos y de un nuevo M19, que no tiene que ver con el movimiento original desmovilizado décadas atrás.



El rector de la universidad del Valle, Édgar Varela, dijo que con la Gobernadora comparten la posición de no autorizar el ingreso de Fuerza Pública porque podría ser más grave la situación. Explicó que se ha acudido a la investigación criminal para que la Fiscalía se encargue de las investigaciones.



Desde los disturbios de esta semana, la Univalle ha adoptado controles de seguridad en el campus por el que circulan más de 17.000 personas al día.



CALI.