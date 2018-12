Polémica por edificar más de 20 pisos en el nororiente de Cali

Cuando los concejales de Cali planeaban continuar con el segundo debate del proyecto de la Alcaldía sobre las Unidades de Planificación Urbana (UPU) de los barrios Menga, Industrial y Villanueva, y del Centro, el estudio se suspendió en el cabildo. La Fuerza Aérea hizo caer en cuenta de que edificaciones de más de 20 pisos pondrían en riesgo la operación de aviones.

El trámite en segundo debate del proyecto de acuerdo 084, mediante el cual se desarrollan las UPU de estos sectores,, fue suspendido este lunes por solicitud del ponente Luis Enrique Gómez Gómez.



El cabildante dijo enfáticamente que mientras prevalezcan las dudas e inquietudes sin resolver de parte de la Alcaldía a la Fuerza Aérea Colombiana, mal haría el Concejo avanzar en dicho estudio.



En la plenaria, se indicó que la UPU Industrial que corresponde a la comuna 4 y que colinda con predios de la base aérea Marco Fidel Suárez, afectaría la labor del Comando Aéreo de Combate No. 7 y la universidad de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dadas las construcciones en altura que se estarían autorizando en el proyecto de acuerdo 084.



Aunque en la plenaria hizo presencia el coronel Juan Jaime Martínez, comandante del Comando Aéreo de Combate No. 7, este no hizo uso de la palabra, pero pudo presentar de manera informal a los concejales en la plenaria la problemática que traería para dicho Comando Aéreo el autorizar edificaciones de más de 20 pisos.



El concejal ponente Luis Enrique Gómez Gómez explicó que desde el Comando Aéreo No. 7 de la Fuerza Aérea Colombiana se presentó un requerimiento que demanda una mesa técnica entre la Alcaldía y las Fuerzas Militares, dadas las observaciones que se hace al proyecto de Acuerdo en relación con las afectaciones que el mismo tendría para la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.



Según el oficial, esta zona sería afectada con la Unidad de Planificación Urbana UPU Industrial. Lo anterior, por una posible licencia que se daría para una construcción de más de 22 pisos que se ubicaría en la comuna 4, aledaña a ese gran parque aéreo.



“Pido una mesa técnica en busca de las soluciones que necesita el Municipio y también la Fuerza Aérea que es la encargada de la seguridad del país como fuerza militar”, sostuvo el concejal Gómez Gómez, quien consideró pertinente tener esos puntos claros antes de darle trámite al proyecto 084.



La concejal Patricia Molina Beltrán advirtió que la participación ciudadana y la socialización no se estarían cumpliendo para el trámite de proyectos que son traídos al Concejo por parte del Gobierno loca. “Ya lo vimos con el Corredor Verde sobre la carrera 8ª, que no consultó a los moradores de ese sector, puesto que las decisiones que se adoptan no consultan a los ciudadanos”, dijo Molina Beltrán.



Anotó que el problema que traería para la base aérea tendría que ver con una licencia que se daría para construir un edificio de más de 22 pisos. La concejal Molina cuestionó los contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente a la fecha y las mismas Unidades de Planificación Urbana (UPU).



La concejal Clementina Vélez Gálvez recordó que el terreno de la Base Aérea donde funciona la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez no es un tema nuevo en relación con el desarrollo urbano de Cali.



Por ello, Vélez Gálvez instó a la Dirección de Planeación, a la Dirección Jurídica y a la Alcaldía, a dar respuestas concretas a la Escuela Militar de Aviación.



“Pero no se pueden plantear cambios de fondo al POT dado que los tiempos no darían, estamos en sesiones extraordinarias y el periodo ordinario del 2019 inicia en marzo, de ahí que se tiene el tiempo suficiente para analizar que tanto afecta el POT al Municipio o sus entornos”, aseveró Vélez Gálvez.



Para el concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle, las construcciones que se están dando en el cono de salida de la curva de los aviones que despegan de la Escuela Militar de Aviación, generan peligro para los aviones de instrucción y otros de mayor capacidad. “Si el Municipio no busca correctivos a esas construcciones de más de 20 pisos, tendría que afrontar demandas por parte de la Fuerza Aérea que es la afectada”, precisó Tamayo Ovalle.



Aunque se anunció por parte del ponente Gómez Gómez una reunión este lunes con las partes interesadas, la concejal Vélez solicitó no tomar decisiones de afán.



En igual sentido se pronunció el concejal Carlos Hernando Pinilla Malo, tras considerar que el proyecto de acuerdo 084 demanda todas las aclaraciones de parte del gobierno.



El concejal Flówer Enrique Rojas también se mostró partidario de dejar el tema sobre la mesa y retomarlo en el inicio del año 2019. “No podemos por dar viabilidad a intereses particulares, aprobar construcciones de más de 20 pisos en el cono de aproximación de la pista aérea de la Marco Fidel Suárez, cuando lo que se pueden son hasta dos pisos”, enfatizo este cabildante.



El concejal Juan Manuel Chicango Castillo, presidente de la Comisión de Plan y Tierras, advirtió que las construcciones alrededor de la Base Aérea son de dos pisos. Para Chicango Angulo, hay licencias aprobadas, pero no se pueden dejar vacíos jurídicos que podrían ser aprovechados por particulares. En igual sentido se pronunció el concejal Roberto Rodríguez Zamudio, quien pidió aplazar el estudio para el año 2019.



CALI