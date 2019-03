La polémica por muñecos alusivos a Duque y Uribe en fiestas de Pasto

La carroza ganadora del desfile de años viejos en Pasto, que se realizó el pasado 31 de diciembre encendió una polémica porque muchas de las 38 propuestas participantes de muñecos de fin de año tuvieron relación con el presidente Iván Duque y el senador Álvaro Uribe.

El senador Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, criticó el desfile y dijo que se estaría desviando de su propósito, y que se "pierde el sentido" de las fiestas. A este señalamiento, los mismos artesanos de Pasto y el propio gobernador de Nariño, Camilo Romero, respondieron sorprendidos porque recalcaron que es parte de la libertad de expresión y, a la vez, reiteraron que todo fue parte de la festividad de muñecos de años viejos que suelen representar lo que la población considera lo bueno y lo malo cada año.



"Mire el grado de trascendencia, de los 38 motivos (años viejo) que son de Duque (presidente) fiscal (Néstor Humberto Martínez) y uno tenía la figura del Gobernador, y que tal yo salir a decir que me están atacando (…) este desfile es una libertad de expresión, es un principio básico del Carnaval que fue declarado como patrimonio de la Unesco”, dijo el gobernador Romero.

Ante la respuesta del gobernador Romero, el senador Mejía reconoció que "la gente tiene el derecho de expresar lo que quiera”, y anotó que no cree “que valga la pena descalificar la actividad porque están expresando críticas al Gobierno”.



No obstante, luego Mejía le volvió a responder a Romero por Twitter: "No venga a decir que opinar sobre agresiones es no conocer a los pueblos. Vaya a enredar a otro con su análisis sesgado. Libertad de expresión no es insultar, no es ultrajar, no es burlarse con grosería, no es calumniar".

¿Será que los funcionarios duquistas del @mincultura se atreven a decir que la versión 2019 del Carnaval de Negros y Blancos —Patrimonio de la Humanidad— «está polarizando»...? pic.twitter.com/Bwf5ihdKpc — Fabián Sanabria (@FabianSanabriaS) 1 de enero de 2019

Algunas de las carrozas participantes en este recorrido, como actividad previa a las del Carnaval de Blancos y Negros, que van del 2 al 6 de enero, tenían por nombres: '‘I.V.A.N, un presidente impuesto’, ‘Las ocurrencias del puerco bandido’, 'Porky baby no pierde el flow violento’,‘El fenómeno del niño I.V.A.N', De la Casa de Nariño, lechona para mi Nariño’, ‘Con Duque no hay quién se eduque’, ‘En tierra de ciegos el puerco es rey’, entre otros.

Este fue uno de los muñecos de años viejos. Según el senador Mejía, el desfile "se está politizando", lo que generó rechazo del gobernador de Nariño y de los artesanos de Pasto. Foto: Corpocarnaval

Este desfile del 31 de diciembre pasado, organizado por Corpocarnaval, que organiza el Carnaval de Blancos y Negros como una fiesta de sana convivencia y alegría, también era un concurso. El jurado consideró que el muñeco de año viejo mejor elaborado y con mayor creatividad fue el de la carroza ‘Yo no soy titiritero’. En ella se observaba al expresidente Alvaro Uribe con hilos junto a Iván Duque.



Estas carrozas tuvieron la técnica de las tradicionales carrozas del desfile magno del 6 de enero, dentro del Carnaval de Blancos y Negros, en Pasto.

Estas hermosas, elocuentes y divertidas carrozas no las verás en ninguna sección del noticiero.

Viva Pasto!#ElCarnavalSeRespeta pic.twitter.com/SXBV7cx8YO — FERLOPEZ (@lopezkurt13) 3 de enero de 2019

Algunos artesanos participantes reiteraron que ejercieron su derecho a la libre expresión en un país de democracia como lo es Colombia, durante una fiesta de Años Viejos, como suele hacerse representando a los políticos, como también se hace en otras regiones del territorio nacional, cuando se despide el año.



