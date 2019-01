Tala de árboles habría causado apagón en Tumaco

En las próximas horas retornaría, el servicio de energía en Tumaco (Nariño), después que operarios de la empresa Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar) llegaron hasta una zona selvática del municipio Barbacoas, donde comprobaron que tres gigantescos árboles habían caído sobre las líneas de transmisión que en la tarde del martes habían ocasionado el apagón que afecta a más de 200.000 personas de esa localidad.

Casi 24 horas después del hecho, los trabajadores de Cedenar lograron determinar que la afectación se registró en la torre 239, localizada en el corregimiento de El Diviso, en esta zona.



“Tres árboles de gran tamaño al caer sobre las líneas de transmisión provocaron la falla en el servicio, esta actividad se atribuye a los habitantes de la zona”, indicó la electrificadora en un comunicado, en el que además da cuenta de que unos 90 operarios trabajan en la recuperación del sistema.



El ingeniero Iván Salazar, subgerente de Distribución y Generación de Cedenar, atribuyó el hecho a un “acto imprudente” de algunos pobladores al talar los árboles que, infortunadamente, se precipitaron sobre la línea de conducción de energía.



“La línea no se encuentra rota pero tres árboles gigantescos que cayeron sobre la línea afectaron el servicio”, aseguró y dijo que una vez sean retirados por los trabajadores se podría restablecer la energía en las próximas horas.



En la noche de este miércoles se esperaba el restablecimiento del suministro de energía.



Salazar recomendó a los pobladores que para que no se vuelvan a registrar esta clase de emergencias se evite la tala de árboles, y que reporten novedades, de inmediato, a la empresa.



De manera provisional se suministra el servicio a los tumaqueños, a través de las tres plantas generadoras, pero aplicando racionamientos sectorizados.



Los cronogramas de suministro son coordinados por la empresa, en labor articulada con las autoridades locales del puerto, según las necesidades de la población.



Algunos líderes sociales de Tumaco ya estaban preparando marchas de protesta pacífica, si el servicio de energía no se garantizaba hasta este jueves, al considerar que Cedenar viene incumpliendo de manera permanente pero lo cobros a los usuarios si son efectivos.



PASTO