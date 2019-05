Plan de contingencia para proteger a la mujer el Día de la Madre

En los municipios de Cali, Cartago, Tuluá, Dagua y Yumbo se activó el Código Rosa por los altos índices de violencia que se han presentado durante la celebración del Día de la Madre.

Desde la Gobernación se llamó a las autoridades para que presenten un plan de contingencia.



“Estamos esperando la respuesta de los municipios donde se activó el Código Rosa. Estamos esperando el plan de contingencia que cada municipio va a llevar a cabo para proteger la vida de las mujeres y tienen un término de 72 horas para enviarlo y darle respuesta a la señora Gobernadora”, dijo la secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, Luz Adriana Londoño.



Las acciones para atender esta fecha especial como lo señala la ordenanza 497 de 2018, tendrán una aplicación de 11 días.

El plan de contingencia debe aplicarse del 10 al 20 de mayo, que son los días en los que las mujeres han presentado el mayor grado de vulnerabilidad

“Entonces necesitamos que a partir del 10 y hasta el 20 de mayo se generen este tipo de acciones en los municipios y, especialmente, en horas de las noches que es cuando se ha presentado el mayor número de violencia”, explicó la funcionaria.



De acuerdo con un análisis del Observatorio de Género Departamental, se encontraron altos indicadores de violencia en estos municipios el 13 de mayo del año pasado durante la celebración.

Este año esperamos que con este plan de contingencia tenga un resultado positivo y no se presente ningún tipo de hechos que lamentar

“El año pasado el Día de la Madre tuvimos 22 casos en estos cinco municipios, esto quiere decir que hay que hacer un plan de contingencia porque en estos cinco municipios la violencia ha sido mayor”, dijo la funcionaria.



El llamado de la gobernadora Dilian Francisca Toro a los vallecaucanos es que esta celebración con las madres no se convierta en tragedia.



“Lo que esperamos es que todos los hijos nos preocupemos por darle amor a nuestra mamá y ese día no haya ningún problema de seguridad”, manifestó la mandataria.



En Cali la Administración Municipal, a diferencia del año pasado, decidió que no habrá ley seca el Día de la Madre.