Piden reconsiderar cobros por valorización para ampliar la Cañasgordas

La transformación de la vía Cañasgordas para convertir este paso vehicular en una doble calzada, pasando de dos a tres carriles, empezaría a construirse en febrero del año entrante.

Esta es la obra que cuesta 127.000 millones de pesos y que será financiada con el cobro de valorización que deberán pagar los propietarios de 24.325 predios a lo largo de los 6,3 kilómetros de este corredor vial, entre la zona de Pance, en la salida de Cali, hasta inmediaciones del río Jamundí.



De hecho, según la Subsecretaría Técnica de Valorización del Valle del Cauca, que estará al frente de este recaudo, de los 24.325 predios, 1.314 están dentro de la jurisdicción de la capital vallecaucana. Así que las demás 23.011 propiedades que pagarán la contribución de valorización por esta obra, están en el municipio vecino.



Aunque ya hay reparos de algunos de estos propietarios entre ambas ciudades, porque desde hace dos semanas les empezó a llegar la notificación de la Gobernación, la general y la individula, explicándoles los valores que tendrían pagar por este tributo, el subsecretario técnico de Valorización de la Gobernación del Valle, Gustavo Adolfo Roa, señaló que están en su derecho de acudir a un recurso de reconsideración, como se llama el reclamo de manera legal.



Hasta ahora van cinco recursos de ciudadanos que solicitaron al departamento reconsiderar los costos de la contribución cobrada.

Hasta ahora van cinco recursos de ciudadanos que solicitaron al departamento reconsiderar los costos de la contribución cobrada FACEBOOK

TWITTER

“No para de sonarme el teléfono y de llegarme mensajes de alarma al WhatsApp por el cobro de la valorización por la ampliación de la avenida Cañasgordas entre el puente de Comfandí, sobre el río Pance, y la glorieta de Alfaguara. Los habitantes del sur de Cali y deJamundí no solo están preocupados y molestos; están aterrados e indignados por los millonarios cobros de entre 15 y 70 millones de pesos, que se consideran exorbitantes, desproporcionados e injustos”, dice uno de los ciudadanos inquietos por redes sociales.



El funcionario dijo que una vez, el dueño reciba la notificación de los pagos tiene un mes calendario -desde la fecha de este diciembre hasta la fecha de enero de 2019- para hacer el reclamo, buscando que el cobro sea revisado para tomar una nueva decisión.



No obstante, el subsecretario Roa indicó que los avalúos (en el caso de Cali los presenta la oficina de Catastro del municipio y en los de Jamundí, como no tiene esa oficina, el Instituto Agustín Codazzi) son uno de los factores que influyen en cada valor. No es lo mismo, dijo, un propietario con un lote de engorde de un número determinado de hectáreas al dueño de una casa o de un apartamento, así estén en el mismo conjunto residencial.



Roa explicó que hay cuatro modalidades de pago. Una de ellas es de la pagar el ciento por ciento de la contribución de valorización antes del 30 de abril de 2019 para que el dueño del inmueble obtenga un descuento del 10 por ciento.

Una de forma de pago es dar el ciento por ciento de la contribución de valorización antes del 30 de abril de 2019 para que el dueño del inmueble obtenga un descuento del 10 por ciento FACEBOOK

TWITTER

La segunda modalidad es 50-50, es decir, pagando primero la mitad antes del 30 de abril para tener el 5 por ciento del descuento sobre toda la contribución. El 50 por ciento restantes se paga en 59 cuotas mensuales. La tercera modalidad no hay descuento y el pago es a través de un plan de 60 cuotas mensuales. Claro está, recalcó el subsecretario, que si la persona quiere pagar la deuda pendiente para no tener ningún pasivo, en otras palabras, un prepago, también se puede hacer.



El funcionario añadió que la licitación, por lo millonaria que será la inversión, ya está convocada para adjudicar los trabajos al contratista que la gane. Se estima que la adjudicación se hará este jueves 20 de diciembre. Se calcula que con un mes de trámites de pólizas por parte del contratista, el arranque de obras se haría en febrero.

Primero, una calzada occidental

Así lo señaló el susecretario Roa al enfatizar en que los trabajos se iniciarán por la margen derecha de la hoy Cañasgordas, en sentido de Cali a Jamundí. “No se hará ningún taponamiento. Los vehículos que transitan por los dos carriles que hoy tiene la sola calzada seguirán haciéndolo durante el próximo año hasta finales”, agregó.

La ampliación de la vía Cañasgordas se construirá entre el 2019 y el 2020, según la Subsecretaría Técnica de Valorización del Valle del Cauca FACEBOOK

TWITTER

Esa calzada, con el carril adicional o tercer carril, tendrá una ciclorruta de 2,4 kilómetros de ancho y una zona de andenes. Una vez se termine esa calzada occidental como uno de los cinco hitos de toda la obra, como está planeada por la Gobernación, luego de que la Asamblea aprobó el proyecto con estos el cobro a los propietarios de los 24.325 predios, se continuará con la calzada oriental en el 2020.



Así mismo, se construirá una glorieta intermedia que hoy no existe entre ambos municipios y habrá traslado de las redes eléctricas a postes que se levantarán sobre un separador central que también se construirá. “Tendrá lámparas iluminando a lado y lado”, anotó Roa.



Toda la transformación de la Cañasgordas, en doble calzada, se había planteado en la Asamblea, el año pasado, con un costo inicial de 78.000 millones de pesos que pasó luego a los 127.000 millones.



El subsecretario técnico de Valorización del Valle dijo, además, la obra está propuesta, basada en estudios técnicos, algunos de movilidad.



En junio de este año, la Gobernación informó que se culminaron los ajustes de los diseños. Roa insistió en que esta doble calzada con tres carriles permitirá ser una opción para desembotellar el sur de Cali.



El ingeniero Hugo Salazar, del Comité de Planificación de la comuna 22, en el sur caleño, considera que comprende la necesidad de obras por la conectividad de municipios, en este caso, de Cali y Jamundí, pero espera que en el caso de la capital del Valle, la Cañasgordas cubra un sector de la ciudad, pero después de la carrera 127. Espera que los cobros sean los adecuados.



El subsecretario Roa concluyó que se harán, teniendo en cuenta los avalúos. Dijo que si la Gobernación detecta que se equivoca con algún predio se hará el respectivo correctivo en la oficina de Valorización, pero dentro de ese mes para presentar el recurso legal de reconsideración. Por lo tanto, recalcó que los dueños inconformes deben tener en cuenta la fecha de notificación del valor para no dejar correr los tiempos de reclamo.





CALI